DAŠ PARE, NAPUMPAJU TE KAO KOKOŠ PA SE POJAVI ONA S VEĆIM USNAMA Vesna Dedić bez dlake o SILIKONIMA, zapitala se šta je s MOZGOM

Za voditeljku Vesnu Dedić ne postoje nezgodna pitanja pa je bez dlake na jeziku rekla šta misli o trendu estetskih korekcija na koje se odlučuju sve mlađe devojke.

- Nemam silikone, hvala mami i tati, uštedeli su mi dosta para. Ne mogu da kažem ni da sam protivnik, ni da sam zagovornik. Prosto ako nekome nešto smeta na telu, to treba da uradi. Jedino zbog čega sam veliki protivnik, i to govorim mladim devojkama, a to je promeni nešto na sebi! Ne znam, sad su jagodice te popularne, ubrizgajte te botokse, šta li se ubrizgava? Stavi silikone, stavi šta god hoćeš ako ćeš se ti samoj sebi učiniti lepšom, ako je to tvoja potreba. A ako ti neka bitanga posle nekoliko meseci zabavljanja kaže: Jaoj meni se sviđa više ona druga zato što ima veće grudi, ili manji nos, ili punija usta, a ti onda kao poslednja kokoška odeš i daš pare, i napumpaš usta, grudi itd. mislim da je to glupost. Svi se stidimo svoga tela, a sve je manje ljudi koji se stide svoga mozga - rekla je Vesna.

foto: Printscreen Instagram

Pored silikona koji su postali trend među mladim devojkama, Vesna je otkrila i šta misli o društvenim mrežama koje su, kako kaže, blagodet za današnji način života.

- Ja volim društvene mreže. Ja mislim da su društvene mreže blagodet za ovaj način života. Mi smo u 21. veku prosto svedoci formiranja nacije samaca. Za naciju samaca Instagram, Fejsbuk je jedna važna stvar. I ne volim one koji pljuju društvene mreže i kritikuju, jer pomislite koliko samo penzionera je srećno što može preko Fejsbuk da komunicira sa svojim sinovima, ćerkama, starim prijateljima ili preko Instagram. To što neko stavlja filtere, pa su neke devojke lepše na Instagramu nego u stvarnosti, to je stvarno nebitno. Mislim da čak potcenjujemo društvene mreže. Ja smatram da društvene mreže, ako se dobro koriste, stvarno mogu biti lekovite za glavu - rekla je Dedićeva.

foto: Damir Dervišagić

kurir.rs

BONUS VIDEO

Kurir