SANJA VUČIĆ OTKRILA DA JOJ JE LJUBAV U DRUGOM PLANU! Sanja Vučić otvorila dušu: Trenutno sam sama, uživam u SAMOĆI!

Članica grupe „Hurricane“ Sanja Vučić reklo bi se da je od početka godine započela novi život. Trudi se da slobodno vreme koristi kako bi se posvetila sebi, a kada je reč o karijeri i pevanju, vredno sa Ksenijom Knežević i Ivanom Nikolić radi na pesmi za Evroviziju. One u maju putuju u Roterdam gde će braniti boje naše zemlje.

- Još uvek nemamo zvanične informacije koja će biti pesma i kakvog će biti karaktera takmičenje. Još smo u potrazi za pesmama, ali do kraja meseca bi sve trebalo da se iskristališe i da pesma ugleda svetlost dana. Nadamo se da će biti još bolja nego prošle godine i da ćemo moći da našu zemlju predstavimo u najboljem mogućem svetlu - priča Sanja i otkriva da se dešava da nema isto mišljenje kao ostale dve članice grupe, ali da se uvek nađe rešenje:

- Naravno da se slažemo iako uvek postoje stvari oko kojih nam se mišljenja razilaze, ali radi se o tome da smo mi kolektiv, da smo odrasle osobe i da je jako važno naći kompromis, a to nikad neće biti teško jer smo svi zdravorazumni.

Krajem 2020. godine njen do tada emotivni izabranik Nikola Đorđević ušao je u rijaliti program „Zadruga“, iz kojeg je izbačen pre nekoliko dana. Nakon što je njihova ljubavna priča okončana, Sanja ističe da još nije pronašla srodnu dušu.

- Što se tiče emotivnog plana, odlučila sam da na dalje to ostavljam samo za sebe. Trenutno sam sama, uživam u samoći i mislim da je to jedna suštinska sreća - iskrena je pevačica, a na pitanje da li je pratila šta Nikola radi u rijalitiju, kao i da li sluša šta priča za nju, kaže:

- Što se tiče rijalitija, ne bih to previše komentarisala jer, prvenstveno, to ne pratim, tako da sve je to super.

Sanja kaže da bez obzira na loša iskustva i dalje veruje u ljubav.

- Nikad ne gubim veru u ljubav. Ljubav se ne karakteriše samo prema partneru, ja osećam ljubav prema životu i to je najbitnije - poručuje pevačica.

