JA SAM NAJVIŠE VOLELA DA DOBIJEM KOVERTU! Anabela Atijas progovorila o poklonu za Luninu bebu: Sve će to doći SPONTANO!

Anabela Atijas, pevačica, progovorila je o ćerki Luni i unuci koju nosi. Ne krije koliko je srećna na samu pomisao da će postati baka uskoro, pa je sada pred kamerama progovorila i o tome šta će darovati unuci.

Atijasova ističe da je ona uvek volela da dobije kovertu, jer je najbolje znala šta joj treba za bebu.

"Otkrivam potpuno neku novu vrstu ljubavi. To je nova dimenzija. Da voliš nešto što do sada nisi video, ni osetio. Nemaš nikakav kontakt, sama pomisao je prelepa. Nisam razmišljala o poklonu, sve će to doći spontano. Ja kad sam bila u tom periodu, ja sam najviše volela da dobijem kovertu. Ti najbolje znaš šta ti treba. Ja ću verovatno da budem u tom fazonu, ali još uvek razmišljam", rekla je Anabela.

Podsetimo, Marko i Luna će uskoro postati roditelji. Ona će na svet doneti ćerkicu, a zvaće se Mija.

