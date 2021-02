NAKON VIŠEGODIŠNJEG RATA SA DŽEHVOM, TAMARA MILUTINOVIĆ BI POMIRENJE! Pevačica promenila ploču: Volela bih da sednem sa njom

Tamara Milutinović i Teodora Džehverović godinama ne razgovaraju, nakon raspada muzičke grupe "Đavolice", u kojoj su obe bile zajedno sa Goranom Babić.

foto: Nemanja Nikolić

Njihovo nekadašnje prijateljstvo palo je u senku brojnih medijskih prepucavanja i javnih prozivki, ali se Tamara ipak uvek rado seti dana koje je provela u grupi sa Teodorom i Goranom.

foto: ATA Images

- Da, to je bilo jedino stvarno lepo vreme. Što sam sad starija i što više prolazi vreme, sve mi je nekako veća i veća želja za tim periodom života. Stvarno je bilo lepo. Svaki dan smo imale časove plesa i pevanja - prisetila se ona, a potom se osvrnula na svoj odnos sa Teodorom.

- Odavno smo prestale da se kontaktiramo, odavno smo prestale da se čujemo. Tako da, ne čujemo se, ali volela bih nekad da sednem sa njom i da popričamo o svemu tome što se izdešavalo - zaljučila je Tamara.

Podsetimo, Tamara Milutinović uplovila je u romansu sa kompozitorom Saškom Nikolićem, tokom 2020. godine, a nedavno je govorila kako se neće odreći "narodnjaka".

- To je sad trenutno postalo tako kod nas da je sramota biti narodnjak, da je sramota pevati narodnjake. Ima toliko pevača koje je sramota, ne bih da ih imenujem, ali sramota ih je da otpevaju neku pesmu od velikana. Mene je sramota kad to čujem, zato što koliko god, ti ljudi su doprineli, ti pevači i te pesme su doprinele ovom društvu, evo sad da pomenem i Džeja, 'ajde Šabana Šaulića, sve su to velika imena i pesme kojih se ne treba stideti. Nikada se neću stideti da otpevam, pa čak ni dvojku, znači imam koleginice koje znaju da pevaju dvojke, sramota ih je da pevaju. Apsolutno, nikada neću biti protiv toga, i apsolutno ću uvek pevati narodnjake, jer ja sam rasla uz narodnjake, meni je porodica u mojoj kući, nikad se nije slušala strana muzika. Ja ne znam tri pesme strane, mislim, naravno znam, ali ne bih znala da otpevam. Tako da, ja sam čist narodnjak, ne bih da bežim od toga. Ipak je to Balkan, ipak se to slušalo, svi smo rasli uz to - rekla je Tamara.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/S.M./Teleraf

