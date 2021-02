OGLASILA SE TARINA MAMA! BEZ DLAKE NA JEZIKU OPLELA PO OŽENJENOM REPERU: Zacopao se, vešt je manipulator! Odvojio je Taru od SVIH!

O odnosu Tare Simov i Nenada Aleksića Ša mesecima unazad bruji javnost, a komentari ne prestaju pogotovo od juče, kada su fizički nasrnuli jedno na drugo, a potom i provocirali tokom nominacija. Svoj stav iznela je i Miroslava, Tarina majka.

- Ta žena (Ivana, Nenadova supruga) se nije oglašavala, a po meni oni ništa nisu lično, to jest intimno nisu imali. Ako je oprostila sto prevara... Ovo, sa mojom Tarom, on je nije prevario! Oprostila je i Draganu Mitar, a ja znam za još 25 - počela je priču Miroslava, koja se osvrnula na jučerašnji okršaj repera i svoje ćerke.

- To je krenulo tako što je on dvadeset puta pomenuo Mateju, čista provokacija! Što se mene tiče, ja ne vidim ništa, vidim samo da je on nju odvojio od svih. Mislim da je zacopan, da je vešt manipulator – Tara nije glupa, ali ona ima 20, a on 40 godina. Ako neko kaže:“Skrckao bih te od k*rca“, a to je čuo i Marko Đedović... Deluje mi posesivno, zaljubljeno. Zaljubljen je, pa vidite nju – lepa, slatka, vitka... Takva mu je i žena! Po meni, on je kriv za celu ovu priču, Tara ovde ništa nije kriva! On ju je zastrašio i odvojio od svih, retko i ustaje da komentariše, svi je već znaju kakva je... Možda i ona ima neku emociju, ali oni imaju čist drugarski odnos, među njima se ništa nije desilo. Ipak, sa kim god da ona priča – sa Čorbom, sa ovim-onim, on je odmah ispituje ko joj je i šta rekao. Ša mi je mračan, prgav, ne da ništa da mu se kaže..

Miroslava otkriva da njena ćerka i reper, po svemu sudeći, neće obustaviti kontakt tek tako.

- Lično, mislim da je Ša neće ostaviti na miru, a samim tim ni ovi što nam prete nadruštvenim mrežama. Čovek je u braku i ja nemam tu prostora da bilo šta kažem,ali vidim da je Tara u strahu, da ju je odvojio od svih i da joj stalno ljubomoriše. Ima i ona određenu dozu simpatiju prema njemu, ali se u poslednje vreme osvešćuje i kapira stvari. Ko zna šta on njoj šapuće i priča, očigledno je da je on nečim zastrašuje. Suma sumarum, kao što bi rekao Mića – ovo je najjača emocija bez budućnosti.

