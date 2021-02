LUNA MI GOVORI DA ME TEK SADA RAZUME! Anabela Atijas otvorila dušu: Srećna sam i volim što me pita za sve! VERUJE MI!

Anabela Atijas i Luna Đogani konačno su rešile sve sukobe, te zajedno uživaju u iščekivanju dolaska bebe na svet. Ipak, Anabela ne krije da je trudnoća učinila da njena ćerka shvati da je za neke stvari bila u pravu, koje su ranije bile čest razlog njihovih prepirki.

- Već mi govori „tek te sad razumem“. I meni je moja majka govorila “tek ćeš neke stvari da vidiš kad budeš imala svoje dete”. Svako treba te stvari da oseti na svojoj koži i to je sve normalno. Vidim da to sama uviđa i oseća tu čudnu ljubav, koja je polako uzima i koja će da bude sve veća i veća. Srećna sam i volim što me pita za sve, pošto mi veruje i voli da sluša savete. Ipak sam ja imala tri trudnoće i vrlo često razmenjujemo iskustva - ističe Anabela, koju smo sreli na otvaranju salona njenog prijatelja i otkriva da je Luna vrlo ozbiljno shvatila trudnoću, te se čuva i retko izlazi napolje zbog korona virusa.

- Za Lunu nije preporučljivo da izlazi gde ima previše ljudi, niko nije toliko željan da izađe napolje. Sigurno da joj nije lako, ali ona je jako ozbiljno to shvatila i čuva se - kaže pevačica i nastavlja:

- Kod nas vlada preveliko uzbuđenje, nekako vreme brzo prolazi i evo već je ušla u šesti mesec. Čini mi se da sad kad krene lepo vreme i mi ćemo više biti napolju, pa će tek proleteti. Jako se radujem, otkrivam neke potpuno nove vrste ljubavi i dimenzije. Kad već toliko voliš nešto što još nisi ni video, ni upoznao, ali eto, ima toliko tih novih dimenzija ljubavi. Što se tiče uređivanja sobe za bebu, još uvek je sve na bazi biranja po sajtovima, postoje neke stvari za koje ne možemo da odolimo, pa svako je ponešto već kupio - ističe kroz osmeh pevačica.

Anabela otkriva u kakvom je sada odnosu sa zetom Markom Miljkovićem:

- Niko od nas više nema zlu nameru, ali ništa se novo nije desilo od poslednjeg intervjua u kom sam rekla da smo nas dvoje zakopali ratne sekire. Nisam luda da jurim tu nešto, nema potrebe. Beba je dovoljno dobar razlog da se zamislimo, a vreme će učiniti svoje.

