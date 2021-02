VELJKO ČESTITAO SVETOG TRIFUNA, PA POSLAO PSA NA BOGDANU! Ražnatović se našalio sa suprugom: Hektore, pojedi je! (VIDEO)

Veljko Ražnatović redovno izveštava svoje pratioce na društvenim mrežama o najzanimljivijim događajima iz svog života. Njegove današnje objave naišle su na mnoštvo reakcija.

Najpre je Veljko čestitao današnji praznik svim onim koji ga proslavljaju.

- Srećan praznik Sveti mučenik Trifun - napisao je Veljko i tako svima stavio do znanja da proslavlja Trifundan, dok mnogi čestitaju i proslavljaju i Dan zaljubljenih.

Na narednim snimcima koje je objavio, vidi se kako se igra sa psom, a u jednom trenutku ga šalje na svoju suprugu, Bogdanu:

- Hektore, pojedi je - našalio se Veljko, a Bogdana nije skidala osmeh sa lica.

Podsetimo, Veljko je nedavno progovorio o svojim prvim ljubavnim vezama.

- Prvi put sam se zaljubio čim sam krenuo u školu. I prvi s*ks sam imao baš rano, sa 12-13 godina. Stalno su se neke devojčice motale oko mene, valjda sam im bio sladak, a ja sam to koristio. Kada sam prvi put spavao sa devojkom, odmah sam o tome pričao sa majkom i tetkom Lidijom, jer imamo drugarski odnos. One su uvek bile tu da me saslušaju. Kome ću da pričam ako ne njima. One su mlade i sve su razumele što se tiče tih muško-ženskih odnosa. Uvek su me lepo savetovale. Mada, tetku sam više slušao nego majku - rekao je Veljko.

