JUGOSLAV KARIĆ NAKON RAZVODA OD ELENE: Zbog okolnosti u kojima se PRIVATNO nalazim nisam hteo da pišem, ovo je JAČE OD MENE!

Jugoslav Karić, nakon što je potvrdio da se razveo do Elene priznao je da već dugo nije pisao stihove iz privatnih razloga, ali danas je napravio presedan jer je Dan zaljubljenih.

- Za sve vas koji mi danima pišete šta se dešava... gde je poezija nestala... jel do inspiracije itd... Inspiracija nikad veća... Oni koji me znaju i koji su mi blizu znaju da kad kod mene vlada mir ... to znači da u meni gori najveća moguća vatra... i jedino me buni što svakim danom biva sve veća i veća... Rekao sam neću pisati neko vreme zbog situacije i okolnostima u kojima se privatno nalazim. Ali ovo je jače od mene, a i Dan zaljubljenih je... - napisao je Jugoslav.

Podsetimo, Elena i Jugoslav rasprodali su svoju imovinu, a plac na Kosmaju sa ogromnom vilom kupio je najbolji svetski teniser Novak Đoković. Oni su, takođe, prodali i restoran u centru Beograda, a dizajnerka je nedavno pazarila novo imanje. Dok je živela na imanju na Kosmaju koje je sad u vlasiništvu Đokovića, dizajnerka nameštaja često je obavljala različite spiritualne rituale i obrede, u cilju slave moći vatre, vode, zemlje i vazduha. Tako je, između ostalog, pokazala kako izgleda “Lithu”, paganski obred starih Kelta, ceremonija kojom se slavi moć sunca, ali i poručila da sve žene treba da sakupljaju svoju menstruaciju.

