ACA LUKAS U SCENIRANJU NAJAVIO DUET SA SAŠOM MATIĆEM: Biće moćno, sviraćemo sa FILHARMONIJOM! (KURIR TELEVIZIJA)

Popularni pevač Saša Matić gostovao je u popularnoj emisiji „Sceniranje“ na Kurir televiziji, gde je govorio o životu, karijeri i planovima za budućnost.

U emisiju se uključio i njegov bliski prijatelj Aca Lukas koji je pred našim kamerama otkrio da se „kuva“ duet njega i Saše.

"Veliki pozdrav. Za mog brata Saleta ću da uradim sve. Mi se znamo od početka naših karijera. Upoznali smo se preko naših majki. Otišli smo kod njih u goste, tada smo se upoznali. Imamo ppuno anegdota. Celu njegovu porodicu poštujem i cenim. Nikada nije bilo sujete između nas dvojice.", započeo je Lukas.

-Da najavim, uskoro ćemo snimiti veoma lepu i veoma interesantnu pesmu, radila je Anglina. Buće nešto specifično, neće biti klasnična pesma, snimaćemo sa Filharmonijom, ne bih mnogo da vam otkrijem – ostao je zagonetan Lukas.

Saša Matić se i sam nadovezao na ovu priču, ali je otkrio i jedan detalj iz karijere, za koji nismo znali do sad.

-Čekamo da se raspiše aranžman, pa da uđemo u studio da pevamo. Biće to moćno, videćete, balada, koja i nije baš balada - takođe je zagonetno odgovorio Sale.

On je u „Sceniranju“ otkrio i da je probao da snimi duet sa Jalom i Bubom.

-Oni su mi ponudili jednu pesmu, ja sam to prihvatio bez i malo sujete. Čak sam seo u avion i otišao da bih probao da probam sa njima u studiu pesmu. Ali kada smo to završili, ja sam video da nije za mene. Rekao sam im: ’momci, ne nalazim se ja u ovome, nemojte da gubimo vreme’. Oni su baš želeli da ja to snimim, bili su jako korektni, ali nisam to ja – kaže popularni pevač.

