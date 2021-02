TEK ŠTO SE RAZVEO, KARIĆ UHVAĆEN S NOVOM DEVOJKOM: Sve vreme joj se žalio na BIVŠU, a Elena s Kosmaja poručila da je u LJUBAVI

Samo nekoliko dana nakon što se i zvanično razveo od Elene Karaman, Jugoslav Karić se maksimalno opustio, pa sada sve češće provodi slobodno vreme u društvu lepih žena.

Naime, kako prenose mediji, naslednik bogate porodice uživa sa javnosti nepoznatom devojkom. Njih dvoje su uslikani u jednom prestoničkom restoranu, a navodno je Jugoslav sve vreme pričao o bivšoj ženi i govorio kako je šokiran njenim ponašanjem u poslednjih godinu dana, te da nije uspeo, uprkos svemu, da nađe zajednički jezik sa njom.

foto: Dragana Udovičić

- Jugoslav je prvi stigao, pozdravio se sa svima, a onda je došla i njegova prijateljica. S obzirom na to da u restoranu nije bilo previše ljudi, njih dvoje su opušteno ćakulali i nisu bili preterano intimni. On je sve vreme pričao o Eleni, govorio je kako mu je rekla da napusti njihovu kuću na Kosmaju, a da je on nakon toga iznajmio stan. Pričao je i o nekim računima za struju... Sve vreme su pokušavali da budu što tiši, ali se čula svaka reč - rekao je izvor.

S druge strane, Elena Karić veoma retko se pojavljuje u javnosti, a i sem slika i video sa svog imanja i rituala koje obavlja ne komentariša na društvenim mrežama. Međutim, poslednja objava je sve iznenadili.

"Ponovo u ljubavi. Ovog puta sama sa sobom", napisala je Elena uz fotografiju.

foto: Printskrin Instagram

