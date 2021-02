DOBIJAO SAM GNUSNE PORUKE, GOVORILI SU DA SE DROGIRAM! Aca Sofronijević je imao 130 kg, a onda se prepolovio, i naišao na PROZIVKE

Harmonikaš Aleksandar Aca Sofronijević, danas je jedan od onih koji propagiraju zdrav način ishrane. Redovno trenira, hrani se zdravo i održava idealnu kilažu. Iako sve izgleda bajkovito, harmonikaš je pre nešto manje od 15 godina imao velikih problema sa kilogramima.

Naime, 2006. godine brojka u kilogramima je prelazila 128.

- Kada sam počinjao karijeru, tokom 2000. godina, napravio sam bend koji se zvao „Buba prestiž“. Pravili smo žurke po kafana, uveseljavali goste, pravili dobru atmosferu. Tokom nastupa sam unosio veliku količinu alkohola, ali to nije bilo jedino zlo. Kada bismo svirku priveli kraju, otišli bismo na dobru hranu. Jeo sam ogromne količine brze hrane i kilogrami su se samo nagomilavali. Bio sam stalno zauzet, a stres sam lečio lošom ishranom. Kada je nastupila 2006. godine, imao sam šta i da vidim. Ugojio sam se u jednom trenutku preko 128 kilograma, nisam moga da se sagnem i vežem pertle. Bilo mi je teško da živim, teško sam disao i funkcionisao – priča Aca za „Super TV“ i dodaje:

- Shvatio sam da moram da napravim promenu u životu. Krenuo sam na početku u laganu šetnju, kako bih izgubio koji kilogram. Nisam birao ni vreme ni mesto, po najvećoj zimi sam konstantno pešačio samo kako bih izgubio višak kilograma. Tek nakon pet godina uspeo sam da smanjim kilažu na 105 kilograma – izjavljuje harmonikaš, a onda napominje kako mu je ishrana pomogla u borbi protiv gojaznosti.

- Naučio sam šta treba i kako da jedem. Koja namirnica ide uz koju, šta je idealna kombinacija kako se dodatno ne bih ugojio. Kada je čovek u velikoj agoniji, ne bira način kako bi bio bolja verzija sebe – kaže Sofronijević koji danas vežba pet puta nedeljno i ima 85 kilograma.

- Hrana mi je bila ključ svega. Ako se zadesi da imam težak dan, obavezno pre svirke ponesem hranu koju sam sebi spremim. Ne postoji izgovor u mom slučaju. Nekad i ja pojedem picu ili nešto od testa, ali to je u retkim prilikama. Menjam raznovrsne namirnice i unosim u organizam samo najbolje. Dosta tečnosti, pravim razliku između obroka ili tri ili četiri sata. Treniram i do pet puta nedeljno. Funkcionalni treninzi sa personalnim trenerom, ali i plivanje. To mi je odličan pokretač da zaboravim svakodnevne probleme – zaključuje Aca Sofronijević za „Zdrav život“.

NE PIJEM, NE PUŠIM I NE DROGIRAM SE

Harmonikaš otkriva da je tokom karijere dobijao gnusne komentare, samo zato što je bio pozitivan i veseo. Stizali su mu komentari da se drogira, međutim kako kaže nema nijedan porok.

- Dobijao sam gnusne poruke. Komentarisali su da se drogiram, jer je nemoguće pet dana zaredom svirati. Nemam nijedan porok u životu. Moja droga je moja muzika. Kada je narodu lepo, meni je još lepše. Bavim se sportom i to je jedna od odlika.

