VUK MOB IMAO SAOBRAĆAJNU NESREĆU! Reper doživeo udes u Beogradu!

Reper i bivši zadrugar Vukadin Gojković, poznatiji kao Vuk Mob, večeras je imao saobraćajnu nezgodu u Beogradu.

Na sreću nije došlo do većih posledica, već je samo reperovom automobilu pričinjena manja materijalna šteta.

Podsećanja radi, Vuk i njegova verenica uskoro će se ostvariti u ulozi roditelja.

foto: Pritnscreen

Vuk je nedavno otkrio kako se oseća povodom toga što će uskoro postati otac, a onda ispričao da mu se dešavalo po izlasku iz rijalitija. Ističe da se u toku noći budio i da mislio je da će ga kazniti.

- Zvali su me mali Ćomi, mene ne interesuju zadaci, stvarno me to ne zanima... Preko Instagrama gledam, ispratim sve i na Jutjubu. U početku kad sam izašao, usred spavanja se probudim mislim da će da me kazne, i tražim Ćomija, Olja mi je rekla da u snu zovem i tražim Ćomija - ispričao je reper u emisiji "Pitam za druga".

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

BONUS VIDEO:

Kurir