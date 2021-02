PRVE REČI CECINOG UNUKA! Mali Željko Ražnatović počeo da priča, Veljku se učinilo da je rekao TATA! (VIDEO)

Unuk Svetlane Cece Ražantović, Željko, otkad se rodio uvek je u centru pažnje svoje porodice. Njegovi roditelji, Veljko i Bogdana, ali i ostali članovi familije redovno na svojim društvenim mrežama kače najlepše trenutke koje provode sa njim.

foto: Instagram, Nemanja Nikolić

Danas je na Instagramu Veljka Ražnatovića osvanuo novi snimak sa Željkom koji je oduševio mnoge. Željko je u dupku, i već vežba da hoda, a uz to počeo je i da izgovara prve slogove. Kako je nešto što je izgovorio zaličilo na reč tata, Veljko se zapitao da li je njegov prvenac izgovorio reč, pa je ponovio:

- Tata?

Podsetimo, Bogdana i Veljko postali su roditelji 3. juna. Nedavno je Ražnatović govorio o porodičnim odnosima i istakao da mu je tetka Lidija Ocokoljić važna koliko i majka:

- Ja imam dve majke: moju biološku Svetlanu i Lidiju. One sve o meni znaju. Dogodi se da se ne složimo oko nečega, pa se i posvađamo, ali živi smo ljudi, to je normalno. Svađam se ja sa svima, ali to je normalno. Mi smo porodica, pa imamo sukob mišljenja. To nisu velike svađe da posle ne razgovaramo, već se samo oko nekih tema ne slažemo - rekao je on.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/S.M.

