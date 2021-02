Dan zaljubljenih je prošao, a mnogi su se prisetili kako je Kristijan Golubović, koji se trenutno nalazi u rijalitiju, pričao da je nekada bilo teško osvojiti dobru devojku.

"Nekada da ti jednu devojku, patrijarhalnu zbariš, da je odvedeš u krevet, to su muke Božije bile! To su pokloni, to je cveće, to su pažnje, ljubljenje ruke... Hiljadu lepih stvari", govorio je Krisitijan, a na društvenoj mreži Fejsbuk, na stranici "Lude devedesete", podeljena je njegova slika sa buketom cveća.

kurir.rs

