OGLASIO SE ADVOKAT BUBE KORELIJA: Samo su me pozvali i rekli da je UHAPŠEN (VIDEO)

Reper Buba Koreli, čije je pravo ime Amar Hodžić, uhapšen je nakon pucnjave koja se u ponedeljak dogodila u Sarajevu.

Sada se oglasio i njegov advokat Zlatko Ibrišimović, koji je potvrdio da je preuzeo odbranu poznatog repera, ali nije imao više informacija o slučaju.

- Ja sam samo dobio poziv u kojem je rečeno da je uhapšen i to je to. Iskreno da kažem ne znam ni zašto ni kako. Tek ću kasnije, tokom dana imati detaljnije informacije - rekao je on.

Podsetimo, Koreli je uhapšen u ulici Ljubljanska u vozilu. Tom prilikom pretreseno je i njegovo vozilo. Tereti se za izazivanje opšte opasnosti, nošenje oružja i nanošenje teških telesnih povreda.

Iz MUP-a KS je potvrđeno da osobe koje su zadobile povrede nisu ranjene iz vatrenog oružja, već se radi o povredama zadobivenim u tuči. Podsećamo da se incident dogodio oko 16.30 i da su policajci zatekli dve povređene osobe.

Još se traga za jednom osobom koja je prilikom pucnjave bila u "mercedesu". Za tim autom je raspisana potraga.

kurir.rs/avaz

