DALEKE DESTINACIJE NIKAD BLIŽE! Ekstra niske cene za Hurgadu, Maldive i Dubai

Istraživali smo i evo gde možete po najpovoljnijim cenama “letovati” i pre regularne letnje sezone.

Egzotične destinacije nikad pristupačnije – Već od 375 evra!

foto: Promo

Već u februaru od 27.02. pruža se prilika za odmor na obali Crvenog mora. Hurgada je otvorena za sve ljubitelje sunčanih dana tokom zimskog perioda. Otkad je nastupila teška situacija na globalnom nivou, a posebno za turizam, Egipat je od samog početka izuzetno vodio brigu o bezbednosti svih svojih turista. To je posebno izraženo u glavnom turističkom centru, Hurgadi. U gotovo svim hotelima osećate se sigurno, bezbrižno i potpuno relaksirano. To potvrđuju putnici turističke agencije “Travelland” koji su posetili ovu zemlju.

Zato danas prema preporuci izdvajamo najtraženije hotele sa povoljnim cenama paketa na 6 i 13 noćenja tokom marta i aprila.

foto: Promo

SANNY DAYS 4* - polazak 27.02. / 6 noći od 375 € (13 noći od 485 €); MINAMARK 4* - polazak 27.02. / 6 noći od 385 € (13 noći od 460 €); SEA GULL 4* - polazak 27.02. / 6 noći od 385 € (13 noći od 510 €); BEACH ALBATROS 4*+, polazak 27.02. / 6 noći od 410 € (13 noći od 545 €); Cena uključuje avio kartu, aerodromsku taksu, transfer, smeštaj na bazi izabranog broja noćenja, all inclusive uslugu u svakom hotelu.

Niske cene u ovom rangu odnose se i na polaske tokom marta počev od 06.03, dok su prvi polasci za april zakazani za 03.04. Ukoliko se ne “uklapate” u 8 ili 15 dana, izaberite neku sredinu – paket od 11 ili 12 dana.

foto: Promo

Nešto drugačiji vid odmora doživećete ukoliko se odlučite za Dubai – glavni grad istoimenog emirate.

Dubai je već dugo u ponudi agencija “Travelland” i to sa razlogom. Obezbeđeni su sjajni hoteli visoke kategorije sa oznakom 5*, koji su cenovno više nego pristupačni. Jedan takav je hotel ELITE BYBLOS 5* -smešten u srcu četvrti Al Barša, na svega 5 minuta hoda od tržnog centra Mall of the Emirates. U ponudi su bazen na otvorenom i fitnes centar. Sa prvim polaskom zakazanim za 02.03. boravak od 6 dana u ovom hotelu vas može koštati svega 499 €. U cenu je uračunata avio karta, aerodromske takse, transfer, smeštaj / ND ali i sva potrebna pomoć od strane predstavnika i to na srpskom jeziku. Odmah za njim kako cenovno tako I po kvalitetu, prati ga hotel MOVENPICK JUMEIRAH LAKES TOWERS 5* (od 499 € za 6 dana/5 noći), a onda i hotel ATANA 4* (od 529 € za 6 dana/5 noći). Veliki je izbor sjajnih hotela u ponudi . Zato uživajte u Dubaiju do maja po specijalnim cenama!

foto: Promo

Kao šlag na tortu na redu je rajsko mesto – MALDIVI.

Maldivi su dostupniji nego ikad! Turistička agencija “Travelland” je obezbedila paket aranžmane od 940 evra koji uključuju SVE. Dakle, avio kartu, takse, transfer, smeštaj na 10 dana/7 noćenja, boravišnu taksu. Ono što je zanimljivo je da se možete odlučiti za bilo koji datum polaska počev već od 01. marta. Sami kreirajte odmor kakav vam najviše odgovara, a agencija ispunjava vaše zahteve.

Neki od hotela koji su na raspolaganju sa uslugom punog ili polupansiona su:

1) Triton Beach Hote 3* = od 940 €; 2) Arena Beach Hotel 4* = od 940 €; 3) Kaana Beach Hotel 3* = od 1070 €; 4) Kaana Vilage & Spa 4* = od 1070 €; 5) Kaana Grand Seaview 4* = od 1120 €. Ostaje samo da uživate! Raspitajte se o svim potrebnim i dodatnim informacijama na adresi Dobračina 43 u Beogradu. Ili pozovite agenciju na neki od brojeva telefona iz KONTAKATA.

