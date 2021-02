NE PLANIRAMO DECU, MOJ BIOLOŠKI SAST JE OTKUCAO! Biljana Sečivanović iskreno o porodici, pa priznala da nema PRIMANJA!

Nakon što su društvenim mrežama krenule da kruže spekulacije da je pevačica Biljana Sečivanović uvećala zadnjicu hirurškim putem, ona je te navode porekla u poslednjem intervjuu.

- Nisam radila nikakvu operaciju svoje gu*e, ništa nije veštačko. Moj muž je za to zadužen, on mi podiže gu*u. Hvala svima koji misle da sam radila brazilsko podizanje zadnjice, ali ja nisam taj tip, ne nosim čak ni one napumpane gaće - istakla je Biljana.

- Jurim uz stepenice, niz stepenice, malo radim vežbe i to je to. Vidite i sami kako mi je u braku, cvetam. Mada mi taj papir nije ništa promenio. Decu ne planiramo, ali ako se desi, to može da bude samo ove godine, jer imam 45 godina i biološki sat mi je skoro otkucao.

- Zbog korone nemam prihode, pa sam morala da stopiram album. Imam muža, ali imam i velike troškove i poreski sam obveznik. Ne mogu da finansiram pesme i spotove od njegove plate - dodala je Sečivanovićeva za Star, prenose mediji.

Kurir.rs/I.B/Star

