ŠABANOV KUM PRE SVIH SAM DOŠAO NA GROBLJE: Teško bi mi bilo da vidim Šaulićevu decu JOŠ LEČI RANE I FIZIČKE I PSIHIČKE

Slobodan Bobi Stojadinović, kum pokojnog Šabana, koji je povređen u saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj kada je poginuo kralj narodne muzike, ranije je otišao na pomen pevaču jer bi mu da biio veliki stres bio da vidi sve drage ljude na Novom groblju kod Šaulićeve večne kuće.

S obzirom na to da još leči rane, i fizičke i psihičke, zbog nesreće u kojoj je i sam jedva izvukao živu glavu, jutros je na pomen svom drugu i kumu na Novo groblje otišao sam, pre svih. Za to je imao veliki razlog, pre svega emotivni, jer se od nesreće još nijednom nije susreo sa Šaulićevom decom – Sanelom, Ildom i Mihajlom.

- Otišao sam pre svih jutros na groblje. Sa Gocom se čujem i dopisujem, a pozvala me je da dođem i budem u 11 sati danas na groblju i da se vidimo, ali nisam mogao jer nemam snage za to. Toliko mi je to stresno i tužno da ih sve vidim, jer Šabanovu decu nisam video od nesreće. Gordanu sam video i s njom se čujem, pa bih nju nekako i mogao da sretnem, ali teško bi mi bilo da vidim decu. Nisam imao snage da se pojavim tamo gde su svi, bilo mi je lakše da odem ujutru rano, u vreme kada se nesreća i dogodila – u 6.30 – ispričao nam je Šaulićev kum.

Njegovo fizičko stanje od udesa nije dobro, ali ni psihički se, kako je rekao, još nije oporavio od svega.

– Nije mi baš dobro i lako kada o Šabanu pričam, uvek mi glas podrhtava. Ljudi kažu da vreme leči sve, ali kod mene nije tako. To je nemoguće jer se ni fizički ne osećam najbolje zbog povreda koje još imam, ali i onih koje nosim u sebi. Pri svakom koraku koji napravim osetim bol, i to me vrati na sve što se desilo – kaže Bobi na ivici suza.

