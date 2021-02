ŠEBEZ OBELODANIO TAJNI DOGOVOR SA JOVANOM MISICOM! A onda opleo po Tari i Ša: Ona je NEPODNOŠLJIVA, ozbiljno se zaljubila u njega!

Bivši zadrugar Stefan Šebez je prokomentarisao dešavanja sa velelepnog imanja. Kako je bio učesnik Zadruge 4, sa svežim informacijama, prokomentarisao je odnose o kojima bruji ceo region.

Prvi video-prilog koji je Šebez prokomentarisao jeste njegov sukob sa Nikolom Đorđevićem, zbog Dragane Mitrović.

- Popilo se noćas mama, klasika. To je bilo sa Nikolom, zbog Dragane, nešto je u prolazu dobacio, on nije ništa loše mislio, u početku me je nervirao i kao da sam ga čekao da mi stane na žulj, Dečko je upitao kako je Dragana, ja sam skočio na njega, tada sam malo više popio, popričao sam ja sa njim, bespotrebna moja reakcija, ja nemam ništa protiv njega. Bio sam iskren, emocije su i dalje tu i jedina devojka prema kojoj sam imao emocije je bila Dragana, sve ostalo je bila zaj*bancija.

Naredni video klip koji je Stefan pogledao jeste burna svađa Sanje Stanković i njegove prijateljice Jovane Tomić Matore. Naime, tokom rasprave Matora je raskrinkavala Sanju do srži, a Šebez ni ovaj put nije izostavio surovo mišljenje o atraktivnoj plavuši.

- Sanja žrtva klasika, ova vika me podseća na mene u rehabu u svađi sa Draganom. Kao Matorin prijatelj, naravno da sam na njenoj strani i to sam rekao od početka Sanjinog učEšća se folirala, od njenog ulaska u četvrtu sezonu, nije joj se javila, nije joj pružila ruku nakon dve godine svega što su imale. Foliranje sa Franom, posle veza sa Anđelom, verovatno je bilo simpatija.

Stefan je pogledao i kako je izgledala brutalna svađe Paule Hublin sa Tarom Simov zbog Nenada Aleksića Ša za crnim stolom, nakon što je on napustio velelepno imanje. Kao neko ko je upoznat sa mnogim dešavanjima, koje nije želeo da komentariše za crnim stolom, Šebez nam je ovaj put samo potvrdio sumnje koje gledaoci najgledanijeg rijalitija Zadruga imaju.

- Tara i Paula velike drugarice, one nisu ni 10 dana dogurale, a kamoli mesec dana. Ja nisam znao kakva je Tara, družili smo se, ali ona je nepodnošljiva, ponaša se kao da je njena kuća. Meni nije normalno da je Ša nastavio da se druži sa njom, ja nisam video sa Nešine strane zaljubljenost, ali je pogrešio, trebao je da se povuče. Ona se ozbiljno zaljubila u njega.

Ono što je sve iznenadilo, jeste momenat kada je Jovana Ljubisavljević raskinula trogodišnju vezu sa Lukom, a samo sedam dana posle ulovila u ljubavnu romansu sa Stefanom Karićem. Kao Jovanin prijatelj, Stefan nije krio da je šokiran njenim potezom, ali je imao i jasnu poruku šta će raditi sve sa Jovanom kada bude izašla.

- Moja drugarica misica. Samo mi je drugarica, ja sam od početka bio uz nju, ona stvarno ništa loše nije uradila, bila su ta neka pisma, ona je tu prvi put ušla, pogubila se, ali ništa strašno nije uradila u odnosu sa Tomovićem. Sad imamo skroz drugu situaciju, vidim da je ostavila Luku, ne znam šta da mislim što se tiče odnosa sa Karićem, sigurno da postoje simpatije. Ona je pre toga, mesec i po dana razmišljala o raskidu. Karić joj je pružao pažnju, prijaju jedno drugom. Po mom mišljenju, nije ništa loše uradila, ostavila je dečka, poštenije je to, nego da je ušla u vezu. I mene je iznenadila, nisam očekivao, očekivao sam da do samog kraja bude sa Lukom, ali po mom mišljenju, pošteno i iskreno.

- Mi smo se dogovarali šta ćemo raditi, gde ćemo ići, vodiću je kod bake na pasulj. Tako što se Jovane tiče, ja je čekam - izjavio je Šebez za kraj.

