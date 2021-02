ŠABAN PREDOSETIO SOPSTVENU SMRT? Hasanu OČI PUNE SUZA na ivici da ZAPLAČE: Hteo sam da UMREM kad je rekao (KURIR TELEVIZIJA)

Danas se navršava tačno dve godine od kada je kralj narodne muzike, Šaban Šaulić, tragično nastradao.

Ovim povodom, njegov brat, Hasan Dudić, bio je gost “Pulsa Srbije” gde je ispričao kako je Šaban predosetio sopstvenu smrt.

-Došao je sa puta malo umoran, i žalio se kako mnogo radi i kako ga ljudi stalno traže, a on ne može da ih odbijel. Stalno me ljudi traže, a ja en mogu da kažem – ne može. Uspori malo sa tim radom. I on meni kaže e moj, Haso, samo će biti ili avioni ili kamioni bum. I ja ustanem, i viknem, šta pričaš, hoćeš da umreme nazor. Kao da je nešto predosetio. Ja sam se jedva smirio – priča hasan jedva suzdržavajući suze.

Kako njega veće dugo bije glas da može da predoseti događaje, Hasan je otkrio da je tako predosetio i Šabanovu smrt.

-A i ja sam predosetio Šabanovu smrt, unučići su bila kod mene i ja sam samo oko 5h skočio iz sna i povikao, joj joj gde mi je brat. Jedva sam sebi došao. On je negde u to vreme bio poginuo – priča Hasan sa suzama u očima.

