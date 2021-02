BILE SMO KLINKE, ŽELJNE DOKAZIVANJA! Goca Tržan i Ivana Peters otvoreno: Sada se teško živi, ljudi proživljavaju druge krize!

Popularna grupa ‘90. godina, „Tap 011“, žarila je i palila domaćom scenom. Sada su odlučili da se u punom sastavu vrate na velika vrata muzičke scene. Pevačica Goca Tržan otkriva da se ideja za okupljanje stvorila još krajem 2010. godine, ali da je sada došlo pravo vreme za novu pesmu.

- Ideja za okupljanje se u stvari desila krajem 2010. godine kada smo od tadašnjeg direktora Beogradske arene dobili poziv da sa njima organizujemo koncert prvog aprila 2011. godine. Nakon tog spektakla, održali smo još nekih dvadesetak koncerata širom Srbije, Bosne i Crne Gore - kaže Tržanova, dok njena koleginica Ivana Peters govori o tome da li je postojala ljubomora između njih dve.

- Goca je bila ljubomorna na mene što sam imala duge noge, a ja na nju što ima velike grudi. Bile smo klinke, željne dokazivanja. Nije to ljubomora. To se zove odrastanje. Šalu na stranu, ljudima smo sada probudili nostalgiju za vremenom kada su bili mladi i kada na teško vreme i težak život koji su tada živeli, nisu gledali kroz krizu, sankcije, ratove već kroz prve izlaske, odlaske na koncerte i more, na prve ljubavi i slomljena srca. S druge strane, i sada se teško živi, samo što ljudi proživljavaju druge krize i vode druge ratove. Zadovoljni smo novom pesmom „Metar po metar“, mislimo da prilično podseća na neke od emotivnijih pesama iz starog opusa „Tap 011“, a opet uz neku dozu humora - govori Peters, dok se Goca osvrće na nove planove grupe.

- Takve teme se samo nametnu, čak i kada se nađemo da pričamo o bendu i poslu, uvek se provučemo nešto o našim ćerkama. Ipak su one najvažnije u našim životima - kaže Goca, dok se Ivana osvrće na ćerkin pubertet.

- Sećam se dobro kako je meni bilo tada i koliko sam imala svojih problema koji su se tada činili ogromni. Sara je, uvek kažem, mnogo mudrija od mene i vrlo je razumna. Nema zezanja sa njom. U suštini je jako svesna i razgovorom se sve reši - otkriva Ivana, koja smatra da se način vaspitavanja kod svakoga razlikuje, pa tako i kog nje i Goce.

- Nisu ni sva deca ista i ne može se na svima primenjivati jedan model vaspitanja. A nismo ni nas dve iste, ali smo uspele da proizvedemo dve potpuno normalne tinejdžerke. Verujem da to zavisi i od roditelja, a i od deteta. Ne postoji šablon, jer je svako drugačiji - smatra Peters.

