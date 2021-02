RIALDA I ON TREBA DA SE UGLEDAJU NA MENE I NJENU MAJKU: Oglasio se Kenanov brat, Tahirović poslao jasnu poruku!

Raskidi i pomirenja Rialde Karahasanović i Kenana Tahirovića postale su svakodnevica na imanju u Šimanovcima, te je o svemu tome mišljenje izneo zadrugarov brat Edin Tahirović.

- Iskreno, ne znam više ni sam šta da mislim o njihovim svađama jer pretpostavljam da je sve to u zatvorenom prostoru i unutra drugačije nego napolju. Jako je teško razumeti ih kada se sve to gleda spolja. Kenan i Rialda su dva različita karaktera kada je reč o reagovanju na određene situacije - istakao je.

foto: Printscreen

- Ona voli odmah da diskutuje, što on izbegava da bi se smirile usijane glave. Sve to Rialdi deluje kao da je on ravnodušan i da mu nije stalo. Važno je da posle svih tih varnica ostaju jedno uz drugo i da prelaze preko tih dečjih svađica. Iskreno, nadam se da će se sve to iznivelisati i da će shvatiti da jedno drugom ne žele ništa osim najboljeg, kao i da će se opuštenije hvatiti u koštac sa budućim izazovima.

- Da li će njih dvoje uspeti da održe vezu napolju, zavisi samo od njih. Napolju će imati više vremena da sami sa sobom reše neke nesuglasice. Sa druge strane, imaće medijski pritisak i očekivanja fanova povodom njihove veze. Ja sam u kontaktu sa Sabrinom, Rialdinom majkom, i što se nas dvoje tiče, još nijednom se nismo posvađali - dodao je Edin za Star, a prenose mediji.

- Možda bi njih dvoje trebalo malo da se ugledaju na nas. Sabrina se čudi Rialdi. Nije joj jasno što se tako ponaša i svađa, mada mislim da smatra da Kenan dobro utiče na Rialdu i da je uči da se malo manje peca na neke situacije i prozivke - zaključio je Tahirović.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Star/M.M.

