PRIJOVIĆA I FILIPOVA MAJKA NERAZDVOJNE! Pevačica snimila svekrvu u šetnji sa malim Aleksandrom! VIDEO

Pevačica Aleksandra Prijović svakodnevno uživa u odrastanju sina Aleksandra, kao i ostali članovi porodice, a posebno majka njenog supruga Filipa Živojinovića, Zorica Nakić.

Naime, Aleksandra veoma često svojim društvenim mrežama fotografije i snimke svog naslednika, a na njima se neretko može videti i Zorica, koja joj očigledno dosta pomaže oko čuvanje malog Aleksandra.

Prijovićka je sada na Instagram storiju objavila video iz jednog tržnog centra na kojem se vidi kako Zorica drži za ruku dečaka.

Inače, pevačica je nedavno otkrila da njen naslednik više vremena provodi sa ocem, te da je pomalo ljubomorna zbgo toga.

- Ko zna šta bi bilo da sam nastupala, snimala. Radila bih, putovanja... Meni je super bilo sa sinom, iskreno. Jesam navikla da putujem deset godina, ali biće mi teško da se vratim na to. On je tatina kopija, ja ne mogu da verujem da toliko može da liči na oca. Tvrdoglav je na mene. Vezan je za oboje, a sada je naišao takav period da tatu najviše voli. Uhvati ga period da hoće samo njega, pa mene. Tu smo stalno, mada je Filip malo više zauzet, ali kad dođe, ja mogu da odem. Ljubomorna sam (smeh). Ja sam mislila da su sinovi više vezani za majke, ali to nije kod mene trenutno, moraću da rodim ćerku. Nije u planu, ali bih volela. On nema mira, živahno je dete, gledam da idemo u igraonice, da šetamo, da ne bude u kući. On je imao temperaturu, ja sam odmah pomislila da je kovid, ali vadili su mu krv, CRP je bio malo viši, upala je bila neka izgleda, ja sam se odmah uplašila, ali hvala bogu ništa...- rekla je ona u "Premijeri".

