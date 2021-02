NAKON 17 GODINA NE MOGU DA UĐEM U KUĆU GDE SAM MAJKU ZATEKLA MRTVU! Zorica otkrila potresne detalje: 2 minuta me delilo od SMRTI

Pevačica Zorica Marković prisetila se najtežnih trenutaka iz života u svom najnovijem intervjuu.

foto: Printscreen/Happy

- Prvo se razbolela mama, iako je bila vitalnija od tate. Odjednom je dobila Alchajmera. Bila je kao mumija, motorika joj je otkazala. Dok sam tražila lekove po čitavom svetu, ona je preminula. Dala sam sve od sebe, ali Bog je tako hteo – počela je prisećanje pevačica.

- Mnogo teško sam to podnela. Padala sam u nesvest od bola. Evo, nakon 17 godina i dalje ne mogu da uđem u kuću roditelja jer mi je njihova slika pred očima. Tu sam je zatekla mrtvu. Kada sam videla sklopljene ručice moje majke na sahrani, onesvestila sam se. I dalje mi je ta slika pred očima.

- Tata ju je nadživeo deset godina. Mnogo su radili, znam koliko su se mučili, a ništa nisu poneli sa sobom. Otad mi ništa nije bitno osim zdravlja. Njihov odlazak mi je promenio filozofiju života. Nekad čovek mora da eksplodira, tako meni zamalo srce nije puklo – dodala je Zorica.

- Pošto sam emotivna i srčana, otišlo mi je na srce. Na svadbi u Požarevcu sam imala infarkt. Otpevala sam jedan blok pesama i počelo je da me peče u predelu pluća. Srećom imala sam vozača koji me je odvezao u bolnicu. Dok me je vozio, nisam osećala ni ruke ni noge. Onesvestila sam se.

- Kažu da su me dva minuta delila od smrti. Da nisam ispravno živela, ne bi mi Bog dao još jednu šansu. Hvala mu na tome najviše zbog moje dece. Tada sam im bila najpotrebnija i još živim za njih - zaključila je Markovićeva.

foto: Printscreen/Magazin In

Kurir.rs/S.M./Hit Informer

BONUS VIDEO:

Kurir