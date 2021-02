ČOLA JE SVOJ VELIKI HIT POSVETIO ČUVENOJ VODITELJKI! Ona oduševljeno otkrila: To mi je rekao lično!

Zdravko Čolić posvetio je pesmu "Jedna zima sa Kristinom" Kristini Kovač, a sada se ispostavilo da je pesma "Ružice, Ružo, Ruška" posvećena čuvenoj voditeljki Ruški Jakić.

- Čuvenu pesmu "Ružice, Ružo, Ruška" Zdravko Čolić je posvetio meni. To je lično rekao u jednoj emisiji kada smo gostovali zajedno. Ono što je smešno je da je Marina Tucaković pisala tekst, a Kornelije Bata Kovač kompoziciju, pa onda nismo znali da li je meni Marina posvetila tekst ili Bata muziku. Izašla sam i u čuvenoj knjizi "Zbog njih su mnogi gubili glave" Slobodana Savića. Mnogi poznati muškarci su gubili glavu za mnom, ne želim da otkrijem ko su, možda ću to otkriti nekad u svojoj autobiografiji. Jedan od njih bio je čuveni jugoslovenski fudbaler Miloš Milutinović, ali ja nisam nikad bila svesna koliko sam osvajala muškarce - otkrila je Ruška.

U velikoj ispovesti za Kurir, Ruška je otkrila još detalja iz života.

- Jednom sam sa društvom bila u diskoteci u Londonu, gde sam srela Breda Pita. Kad ga je video, Moma je samo rekao: "Ma, ko ga bre šiša." Moma je bio genijalac, imala sam ludu sreću da radim s njim i da se družimo. Jako je bio duhovit. Voleo je malo da cugne i jednom, na nekom prijemu, igra neka žena na stolu, muzika svira. A on mi kaže on: "Je li, bre, Rule, ko je ova ženska, baš je zgodna." A ja mu kažem: "Momo, pa to je tvoja žena". Kaže on: "Ja tek sad vidim kako ona ima dobre noge - rekla je Ruška.

