DRAGANA MITAR PONOVO OTIŠLA POD NOŽ! Oglasila se i otkrila: Odlučila sam se za novu INTERVENCIJU! Nisam bila zadovoljna prvi put!

Dragana MItar, bivša učesnica "Zadruge", pre nekoliko meseci operisala je nos, međutim rezultatima nije bila zadovoljna, zbog čega se ponovo podvrgla istom zahvatu, i to kod istog hirurga.

- Jeste, jutros sam išla na intervenciju. Prvi put sam sužavala nos i promenila hrskavicu, a kad je prošlo dva meseca od operacije nešto mi se otoci nisu povlačili, kao da mi leva strana nije lepo zarasla... I sad sam ponovo uradila zahvat, nisam dirala kost, samo sam tu hrskavicu još malo sredila, jer sam podložna otocima. Nemam modrice, bilo bi mnogo lakše da sam ga lomila, ali nisam to htela... Zato sam se odlučila za ovu intervenciju, jer nisam bila zadovoljna prvi put kako je to sraslo. Bio je okej nos, ali falilo je još detalja. Htela sam još malo uže, sada smo to izveli, ponovo će ići proces otoka, ali biće to – to! Ulepšavali smo finese, baš kako smo hteli da bude, nadam se najboljem - objasnila je Dragana.

