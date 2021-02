MENSUR AJDARPAŠIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU OPLEO PO ZADRUGARIMA: Mnogo njih se porede sa mnom, ali ne postoje dve iste OSOBE!

Mensur Ajdarpašić je prokomentarisao o tome što ga upoređuju sa sadašnjim rijaliti učesnicima Zadruge 4.

Poznato je da su Filip Car i Danijel Višić samo jedni od zadrugara koji su svojevremeno bili upoređeni sa Ajdarpašićem, a on je imao jasnu poruku za sve njih.

- Mnogo njih se porede sa mnom, zapravo u pokušaju se porede sa mnom, e sad da li oni mogu da budu kao ja, ali ne postoje dve, tri iste osobe, ali to nije ni identično što sam ja - rekao je Mensur u emisiji ,,Pitam za druga".

foto: Printscreen/RedTV

Inače, Mensur Ajdarpašić i Maja Marinković prošle godine nakon izlaska iz rijalitija bili su veoma bliski, a ona je nedavno i potvrdila da su bili intimni.

On je sada prvi put progovorio o odnosu s njom, ali nije želeo previše da komentariše.

"Proveli smo veče zajedno, da li je bilo ili nije nečega, to je na drugim ljudima da misle. Ja me bih stvarno govorio nešto više o tome. Ona može da priča, ali ja to neću izgovoriti. Nisam neko ko se hvali aferama, ali šta bi bilo kad bi znali više", ispričao je on kroz smeh u emisiji "Amidži šou".

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

Kurir