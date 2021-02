DRAMA NA BELOM MOSTU U VALJEVU: Nadežda Biljić pred majkom i mužem pretila skokom u reku?!

U Valjevu se sinoć odigrala drama na Belom mostu, kada je nekadašnja učesnica "Zadruge" i pevačica Nadežda Biljić navodno pretila da će nauditi sebi, te skočiti u reku.

Nadežda je navodno bila vidno potresena i svađala se sa nevenčanim suprugom Tomom Panićem, sa kojim ima sina Longa.

- Nadežda je pobesnela! Njihova drama je počela kad je videla na TV-u da ju je on prevario sa Paulom Hublin. Vikala je: "Prevario si me sa prostitutkama!", nije prestajala da urla na njega. On je pokušavao da je smiri, međutim nije stajala. I njena majka Slavica je bila sa njima na mostu, ali ni ona nije uspela da smiri tenziju, pa je Nadežda pretila da će nauditi sebi i da će skočiti u reku. Majka ju je tešila, a Nadežda se smirila tek negde duboko u noć, pa otišla u njihov porodični dom, a nije poznato da li se u kući nastavila svađa - kazao je izvor koji se našao na licu mesta.

Tomu nije bio raspoložen za komentar.

- Molim vas, nemojte da pišete o tome. Neću da pričam o tome, nemojte - ponavljao je Panić.

foto: Printscreen

Nekoliko sati pred ovu dramu na mostu, Nadežda je na društvenim mrežama uputila jasnu poruku Tomi.

- Ja da budem seljanka i jadnica koja oprašta k***e i zaljubljenost u svoju majku više neću! Dosta je! I ne pišite mi ništa jer nikome neću odgovoriti, dosta je više sa linčom na mene od strane svih! - napisala je Biljićeva juće na Instagramu.

Podsetimo, nakon što su 2019. godine napustili "Zadrugu", Toma je fizički nasrnuo na Nadeždu, te joj naneo povrede. Tada je dobio zabranu prilaska Biljićevoj, dok je Nadežda posle određenog vremena odlučila da mu oprosti, pa su nastavili emotivnu vezu.

foto: Printscreen/Instagram

kurir.rs/blic

BONUS VIDEO

Kurir