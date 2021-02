EVO TI NOVAC, NE TREBA DA MI VRAĆAŠ! Rada Manojlović BANKROTIRALA, pa pozajmila pare od dečka Harisa!

Pevačica Rada Manojlović otkrila je da je zbog pandemije korona virusa bankrotirala, a kako uveliko sprema novi album, njen dečko pevač Haris Berković pritekao joj je u pomoć.

- Ne znam ni sama koliko hiljada evra sam u sve uložila, ali sam imala veliku podršku najbližih. Hvala Harisu na velikoj pomoći, ali ja ću mu to sve vratiti. Uložila sam silne pare u vreme najveće krize i nadam se da će mi se to isplatiti. On je rekao da neće da čuje da novac zajmim od nekog drugog. Rekao mi je: "Evo ti novac, ne treba ni da mi vraćaš! Kome ću da dam ako neću tebi?" Moj posao je takav da moram da ulažem u karijeru i kad nemam dovoljno novca. Sve moje kolege vrlo dobro znaju kako je to. Nekada smo na ivici bankrota, ali pesme i albumi moraju da se snimaju. Mi od toga živimo. Korona virus je uticao svima na finansije i nije nimalo lako kada ne radite 10 meseci - rekla je Rada, pa je potom objasnila da je raduje činjenica što se situacija sa kovidom-19 poboljšala, pa je već prihvatila nekoliko ponuda za tezge - rekla je Rada i dodala:

- Već me je zvalo nekoliko vlasnika kafana da me pita da li bih došla kod njih da pevam. Rado sam se odazvala pozivu jer su u pitanju proslave na kojima se poštuje broj ljudi u zatvorenom prostoru. Ti nastupi treba da bubu krajem februara, tako da su i dalje pod malim znakom pitanja zbog toga što pratimo kako će situacija da se razvija. Ako broj obolelih naglo počne da skače, pomeriću nastupe. Bolje tako nego da ležim pod terapijom - rekla je pevačica kroz smeh.

