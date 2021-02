SVIMA NAMA BIO JE OTAC! Petar Grašo i kolege pevači oprostili se od Đorđa Balaševića: Počivaj u miru, PANONSKI MORNARU!

Čuveni kantautor Đorđe Balašević preminuo je danas u 67. godini.

foto: Stefan Stojanović

Od umetnika se oprostio i hrvatski kantautor Petar Grašo.

- Pre svega iskrena sućut obitelji. Osim toga, iskrena sućut svakom čoveku koji je odrastao u tom vremenu, jer je on osim svoje obitelji svima nama na neki način bio otac. Otac kroz detinjstvo, kroz sve - ljubav, razočarenja, sve neke najlepše momente. Ovo je nenadoknadiv gubitak. Obelježio je vreme i bio je doista najbolji. Ne jedan od najboljih, nego u svojoj branši najbolji i ne znam više šta bih kazao, osim onih kliše stvari - da će ostati uz svoje pjesme živ. On je već odavno ostako kroz svoje pesme i odavno je ušao u legendu. Ova smrt je, da budem malo duhovit, zaista bila potpuno nepotrebna. Ja sam sad u ovoj očajničkoj šali kazao da bismo svi mi dali dvije godine svog života da bi Balašević živeo još sto. Ja sam doista odrastao uz njega. Imao sam veliku sreću da sam ga u nekoliko navrata vidio i boravio sa njim neko vrijeme. Možemo bit sretni da smo ga imali. Doista sam pogođen. On je bio jedan od onih rijetkih izvođača koji je bio glazbena kulisa svih generacija. Sve generacije i nacionalnosti su ga jednako voleli. On je bio jedan od onih koji razbija apsolutno sve granice - rekao je Petar Grašo za Kurir.

Na društvenim mrežama tugu za Panonskim mornarom, podelili su i Toni Cetinski, Hari Verišanović i Lena Kovačević.

- Počivao u miru, "Panonski mornaru", saučešće porodici - napisao je Toni.

- Bio si najveći. Počivaj u miru - napisao je Hari.

Život je more, slomljeni svi zbog tvog odlaska - napisala je Lena.

Podsetimo, Balašević je pre tri dana primljen na Infektivnu kliniku gde se lečio od upale pluća.

Pre nekoliko dana izvor blizak porodici otkrio je da se kantautor oseća dobro i da se šali sa lekarima, međutim, po poslednjim informacijama slavni Vojvođanin preminuo je na Infektivnoj klinici u Novom Sadu.

Balašević je rođen 11. maja 1953. godine u Novom Sadu. Iza sebe je ostavio suprugu Oliveru, ćerke Jovanu i Jelenu i sina Aleksu.

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

Kurir