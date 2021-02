IMALA SAM OSEĆAJ DA SE SVET RUŠI! Džejla Ramović iskreno o ljubavi, muzici i fakultetu: Priželjkujem PRINCA NA BELOM KONJU!

Pobednica “Zvezda Granda“ Džejla Ramović otkrila je da priželjkuje princa na belom konju, ali da to nije jedini preduslov kako bi blistala od sreće. Potrudiće se da nakon upisivanja studija ekonomije ne zapostavi muzičku profesiju i u životu napravi idealan balans.

Lepo izgledaš, pa da li je emotivni status zaslužan za to?

- Ne. Trudim se da uvek blistam, jer to me čini srećnom. Podiže mi samopouzdanje, a to je jako bitno u našem poslu.

Kažu da si lepa, mlada, uspešna, samo ti još fali princ na belom konju. Da li se pojavio?

- Svi to nekako priželjkujemo. Trenutno nemam šta da kažem na tu temu, ali ako bude princa, svi će saznati.

Da li postoji nešto što ti se do sada nije ostvarilo?

- Ne, hvala bogu. Nisam sebi davala prevelike zadatke. Vodim se time da ako previše očekujem, ne želim da se razočaram. Postavila sam granice i mere ka kojima idem.

Imaš li tremu pred početak studiranja ekonomije?

- Imam tremu pred bilo šta. Ne primeti mi se to na licu, ali mnogi kažu da sam hladna, a zapravo je istina da imam veliku tremu koju pokušavam da sakrijem. Od septembra započinjem novo životno poglavlje.

Kažeš da si veliki tremaroš. Kako ti je uspevalo da tokom takmičenja za zvezdu “Granda” ne pokažeš emocije?

- Pokazivala sam pre i posle nastupa. Kada izađem na scenu, imam svest o tome i znam da ne smem da pokažem emocije. Veliki mi je pritisak bio na pozornici. Imala sam osećaj da se svet ruši i da se sve oko mene okreće.

Kako ćeš uspeti da uskladiš sve obaveze i na fakultetu, a i u muzici?

- Kao i do sada. Imala sam dosta obaveza i prethodnih godina, uspela sam da uskladim sve. Nadam se da će tako biti i s fakultetom. Ne želim sebe da opterećujem previše budućnošću. Živim u trenutnom vremenu. Opteretim se, a niko ne može da zna šta će biti danas, a kamoli sutra.

