BILA SAM PRIJATELJ PORODICE BALAŠEVIĆ Dara u šoku zbog smrti kantautora: Poštovao je moju majku, odrastala sam sa njegovom decom

Pevačica Dara Bubamara oglasila se povodom smrti Đorđa Balaševića. Kako je istakla, bila je prijatelj cele njegove porodice, družila se sa njegovom decom, a on je veoma voleo i poštovao njenu majku.

foto: ATA Images

- Bila sam prijatelj čitave porodice, njegova deca i i ja smo odrastali zajedno. Stvarno sam u šoku, bila sam u kontaktu sa Oliverom, imala sam informaciju da je bio dobro, da je izašao iz bolnice. On je bio duh Novog Sada, mog grada. Šokirana sam kako ljudi umiru. Pogotovu moj Đole, moj Novosađanin, teško mi je baš. Odrastala sam uz njegovu muziku, jako je voleo i poštovao moju majku. Baš mi je teško, odrastala sam sa njegovom decom, izlazili smo i lumpovali zajedno. Strašno je to. Strah me je za mog oca kad vidim kako ljudi odlaze... - rekla je Dara i dodala:

- Viđali smo se često po gradu. Uvek je bio duhovit... Da ne pričam kakav je umetnik bio, bio je poseban i velika legenda. Bila sam u frizerskom salonu, baš smo pričali o Đoletu i kad sam došla kući, saznala sam to. Šokirana sam time šta se dešava, ne znam da li je to neka depresija, tuga... Skupi se sve, ta bolest, depresija, umetnicima nije lako.

foto: ATA images

Kurir.rs/Pink/M.M.

