KALIOPI TUŽNA ZBOG BALAŠEVIĆEVE SMRTI: Osećam se kao malo dete kome su oduzeli detinjstvo!

Jedna od najomiljenijih pevačica iz Severne Makedonije, Kaliopi, teško je podnela odlazak legendarnog kantautora Đorđa Balaševića.

Ona je za Kurir rekla da ju je ova vest sačekala tokom boravka u Beogradu, gde će se i oprostiti od njega.

- Otišla je još jedna ljudska veličina, ovaj put krunisana istinom stihova koje će zauvek svedočiti o njemu, nama i našim životima... Vest o večnom odlasku Đorđa Balaševića primila sam u neverici... zbunjena. Kao malo dete kome su oduzeli detinjstvo... On je bio deo moje mladosti, mog odrastanja, sticanja mudrosti, pesnik kome sam verovala... - počela je čuvena makedonska pevačica za Kurir i dodala: - U Beogradu me zatekla vest... I tu ću se oprostiti od njega. U Zemlji koja nam je njega poklonila... svima nama... Makedonija ga je oduvek volela, a voleo je i on svoje Makedonce... Jako sam tužna, ali i beskrajno zahvalna što sam zivela u njegovo vreme. Poklanjam se njegovoj pesničkoj duši koja sada putuje u večnost.

Ona se od kantautora oprostila i putem Instagrama, citirajući stihove njegove pesme "Naposletku".

