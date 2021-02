RASTA NAKON IZLASKA IZ PRITVORA UŽIVA SA ĆERKICOM TAROM: Reper objavio fotku, prizorom raznežio mnoge! (FOTO)

Prvi osnovni sud u Beogradu ukinuo je pritvor reperu Stefanu Đuriću Rasti krajem januara.

Naime, on je sada na svom Instagram profilu podelio je fotografiju sa ćerkicom Tarom na kojoj oboje srećno poziraju.

Oni su ležali na krevetu, a reper se fotografijom odmah pohvalio i napisao:

"Moj život", pisalo je u opisu fotografije.

Ana Nikolić, reperova bivša supriga, je nedavno rekla kako je protekao susret sa njim.

- Emotivno. Ceo dan sam preplakala, sve se slomilo u meni, jer sam se podsetila na period kada je moj otac otišao, rano sam ostala bez njega. Bezuslovno me je voleo, kao što sam to činila ja. Bio je deo mene, moje duše. To je moja najslabija tačka, sve ostalo mogu da mi diraju, ali tu ranu ne dozvoljavam. Naš dogovor je bio da Taru ne vodim u posete jer nisam želela da dete proživljava traume i slično. Nama je zdravlje našeg deteta najbitnije, te smo se u samom startu vodili time. Morate da znate da se Rastin izlazak najavljivao, ali Tari nijednog momenta nisam obećala kada će tata doći, jer to što njoj obećam moram da ispunim. U poslednjih nekoliko meseci u Tarinom pogledu nekoliko puta sam videla nepoverenje. Ona ne zna šta je smrt, ali mislila je da se njen tata više nikada neće vratiti. Videla sam u njenim očima. - rekla je Ana za Blic.

Reper i bivši muž pevačice Ane Nikolić, kako je Kurir pisao, uhapšen je u oktobru i već na prvom saslušanju je ispričao da je 600 grama skanka kupio kako bi imao zalihe zbog koronavirusa, a priznao je i da je drogu krio u veš-mašini.

