KAPORE, DOLAZI OVAMO! RAZVODIMO SE! Nikolina Kovač otkrila koliko ju je Saša jednom prilikom IZNERVIRAO: Malo sam LJUBOMORNA!

Nikolina Kovač bila je gost kod Sanje Marinković, a tom prilikom je ispričala anegdotu sa početka odnosa sa Sašom Kaporom.

Budući da je pevačica Nikolina Kovač već punu deceniju u braku Sašom Kaporom, osvrnula se na jendu anegdotu s početka njihovog odnosa.

- Ja sam neko ko voli da mu se pokazuje ljubav, i ja Sašu dan danas posle 10 godina pitam ''Koliko ti mene voliš?''. Meni je jako bitno da mi se to pokazuje na tim sitnicama, jer ja od ljubavi živim i ne mogu bez nje. Ja čak i mog sina 500 puta pitam ''Ljubavi koliko ti voliš mamu?'' - istakla je pevačica.

- Nisam mnogo pravila ljubomorne scene, ali bilo ih je. Jednom prilikom smo Saša i ja zajedno radili, i bile su neke narudžbine za neki ženski sto. To traje nekih 5 minuta, a on produžava na 15 minuta... I ja mu priđem i kažem ''Kapore dolazi ovamo - razvodimo se!'' To je bilo na početku naše veze, malo sam ljubomorna, ali nisam osoba koja je scenična. Ljubav je u davanju, bitno je kome daješ ljubav - zaključila je Nikolina u emisiji "Magazin In.

