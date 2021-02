VERICA RAKOČEVIĆ POSTALA BAKA SEDMI PUT! Kreatorka objavila fotku unučeta uz dirljivu poruku: Ljubav kakva se ne može OPISATI!

Modna kreatorka Verica Rakočević iza sebe ima dva braka, ćerku Elenu, Milenu i sina Miodraga, kao i čak šest unučića. Naime, ona je postala baka sedmi put, a tim povodom se oglasila na svom Instagram profilu.

Naime, ona je objavila fotografiju bebe dečaka kome su dali ime Nikša, a ponosna baka je pored fotografije napisala:

"Nikša, ljubav kakva se ne može opisati. Ljubav bakina", napisala je ona.

Inače, modna kreatorka Verica Rakočević (73) godina uživa u ljubavi sa Veljkom Kuzmančevićem (38), a više puta je isticala da im razlika u godinama ne predstavlja nikakav problem.

Iako je njihova ljubav nailazila na brojne predrasude zbog razlike u godina, Verica je priznala da bi želela da njihova ljubav traje do kraja života, ali da se ne bi iznenadila ni da bude drugačije.

- Život je to, nikad se to ne zna. Život je čudna pojava, ne razmišljam o našem odnosu da je za ceo život, volela bih da je tako, ali me ne bi iznenadilo ni da nije iz prostog razloga što čovek ima samo 38 godina možda bi bio greh da ostane sa nekim ko će uskoro imati 80 i kusur - iskrena je bila Verica u emisiji "150 minuta".

