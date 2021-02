MAMA MI JE NA SAMRTI, A ON PRIČA DA ME JE ŠIJAN IZBACIO IZ KUĆE! Goca se oglasila nakon što je Žabac izneo detalje iz prošlosti

Nebojša Tubić Žabac nedavno je u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji otvoreno govorio o odnosu sa pevačicom Gocom Božinovskom, sa kojom je bio godinama u emotivnoj vezi.

On je tom prilikom otkrio da je Gocu njen prvi suprug,Zoran Šijan izbacio na ulicu sa decom. Goca se sad oglasila povodom tih tvrdnji. Naime, pevačica je, kako ističe, bila zgranuta kada je saznala šta je bivši partner izneo o njoj i oštro demantovala sve.

foto: Dado Đilas

- U Kraljevu sam, slabo gledam televiziju, a onda me odjednom svi zovu da mi prepričavaju šta je Žabac rekao o meni. Mama mi je polumrtva, žena je fenomen ali je živa. Istina je da sam mu prva dolazila u posetu kada je bio u zatvoru, ali kao prijatelj. Bio je prema meni dobar čovek i ja sam ga zbog toga maksimalno ispoštovala - kaže Goca i dodaje:

- Šta mu treba sada da spominje Tajland, da li sam bila sa njim ili nisam. Verovatno su to posledice ranjavanja, pa posle toliko godina sve to pominje. Znam ga toliko godina i nikada ništa iz prošlosti nije pričao, a sada me ne vadi iz usta. Lupa gluposti i priča nebuloze da me je Šijan izbacio sa dvoje male dece. To nije tačno, nije me izbacio niko na ulicu nego sam se ja sa decom preselila u stan i nastavila svoj život. Čuj, izbacio me, nego Žabac ima takav žargon kada priča - zaključila je pevačica za Star, preneli su mediji.

foto: PrintscreenPremijera

Kurir.rs/I.B/Star

