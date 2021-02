ŽIVOT MI JE VISIO O KONCU! Nikolina Pišek nakon trovanja stigla u Beograd: Da sam bila malo duže bez svesti NE BI MI BILO SPASA!

U stanu voditeljke Nikoline Pišek u Zagrebu, u kojem živi sa suprugom Vidojem Ristovićem,nedavno je pukla cev od plina koja obezbeđuje grejanje za celu zgradu. Nikolina i njena ćerka Una (6) otrovale su se plinom i dva dana su provele u bolnici.

Ona se trenutno nalazi u Beogradu, gde je sada otkrila kako se ona i ćerka osećaju nakon nemilog incidenta.

"Evo dokazujem upravo da sam živa. Izgledam relativno živo, hvala svima na brizi. Dobro se osećam, još uvek malo slabije dišem, nadam se da će posledice nestati. Na mojoj zgradi su vršene sanacije nakon zemljotresa i mislim da su ti radovi loše izođeni. Došlo je do toga da su nas izvlačili polu žive iz stana.

"U trenutku kada je nastupila evakuacija jesam spavala, nije to bio zdrav stan, već sam se bila odjavila. Ja sam počela osećati simptome koje nisam povezivala sa trovanjem. I ćerka se žalila na glavobolju. Mislila sam da je zbog hranje. Ona je otišla da spava, ja sam ostala budna i na nogama. U trenutku kada sam se javila suprugu, on je posumnjao da se nešto događa. Una je povraćala i meni je bilo loše. On je shvatio da se nešto dešava, tada je alarmirao sve. Ja sam bila bez svesti kada su oni došli. Delimično se sećam nekih ljudi i da su mi postavljali pitanja. Malo se sećam prijema u bolnicu i tamo sam se osvestila nakon nekog vremena. Znam da mi je prijateljica pričala da su joj rekli da je bilo još par minuta da bi bilo gotovo. Moj život je visio o koncu. Da sam ostala još 20-ak minuta duže, ne bi mi bilo spasa", rekla je Nikolina pa otkrila kako se sada oseća.

"Imam promene u srčanom ritmu i promene na plućima, Una ima promenu u moždanoj aktivnosti glave. Videćemo koliko su trajne. Srećna sam što sam živa", rekla je ona u emisiji "Premijera-vikend specijal".

