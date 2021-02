LEPO VREME I LEPE ŽENE NA KALEMEGDANU: Prijovićka i Lepa Brena se šetale po Beogradu, a komplimenti na mrežama samo PLJUŠTE! FOTO

Lepo vreme je mnogim Beograđanima dobro došlo, a izuzetk nije bila ni pevačica Aleksandra Prijović (25). Ona je na svom Instagramu podelila nekoliko fotografija današnje šetnje gradom. Ono što je bilo posebno u celoj priči je to što se šetala sa Lepom Brenom.

foto: Printscreen/Instagram

Njih dve očigledno vole da provode vreme jedna sa drugom, a to je očigledno veoma dobar pokazatelj da se izvrsno slažu. Objave na društvenoj mreži samo do dodatno naglašavaju to zadovoljstvo zajednički provedenog vremena.

Brena i Aleksandra su rešile da prošetaju Kalemegdanom i iskoriste prelep i sunčan dan.

foto: Printscreen/Instagram

Pevačica je pokazala pratiocima kako uživaju zajedno dok ih sunčevi zraci miluju na tvrđavi. Pogled koji se pružao sa tvrđave je bio nevorovatan uz sve te boje i prelamanje svetlosti.

Komplimenti pratilaca su se samo nizali i oni su hvalili njihov izgled i lepotu.

Da podsetimo, Lepa Brena navodno je kupila stan u izgradnji u najvišoj kuli na Novom Beogradu, koja će uskoro biti useljiva. Kako se radovi na njoj privode kraju, tako se i posebni Brenini uslovi pažljivo izvršavaju.

foto: Printscreen/Instagram

(Kurir.rs/A.M.)

BONUS VIDEO:

Kurir