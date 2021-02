Specijalne ponude za daleke destinacije! Hurgada od 375 €, Dubai od 499 €, Maldivi od 940€

Zabluda je da vam je potrebno mnogo para da biste posetili Maldive ili Dubai. Nekada je možda i bilo tako, a sada su egzotične destinacije dostupnije nego ikada. Najpovoljnije paket aranžmane spremila je agencija “Travelland”.

Za koji dan već možete uživati na obali Crvenog mora. Hurgada je zahvaljujući klimi, peščanim plažama, brojnim hotelima, restoranima, barovima, idealnim uslovima za ronjenje i povoljnim cenama posećena tokom cele godine. Zato je otvorena za sve ljubitelje sunčanih dana i tokom zimskog perioda. Izaberite neki od all inclusive hotela po vrlo povoljnim cenama tokom februara, marta i aprila. U svim hotelima osoblje se brine da vaš boravak bude što udobniji, prijatniji i pre svega bezbedan.

Specijalne ponude sa polascima od 06.marta i najprodavaniji hoteli:

SANNY DAYS 4* - 6 noći od 375 € (13 noći od 500 €); LONG BEACH 4* - 6 noći od 385 € (13 noći od 505 €); SEA GULL 4* - 6 noći od 395 € (13 noći od 525 €); BEACH ALBATROS 4*+ - 6 noći od 430 € (13 noći od 585 €); Cena uključuje avio kartu, aerodromsku taksu, transfer, smeštaj na bazi izabranog broja noćenja, all inclusive uslugu u svakom hotelu.

Niske cene u ovom rangu odnose se i na polaske tokom aprila počev od 03.04. Ukoliko se ne “uklapate” u 8 ili 15 dana, izaberite neku sredinu – paket od 11 ili 12 dana.

foto: Promo

U martu se nikako ne propušta prilika za posetu ekstravagantnom i svetlucavom Dubaiju.

Dubai je već dugo u ponudi agencije “Travelland” i to sa razlogom. Obezbeđeni su sjajni hoteli visoke kategorije sa oznakom 5*, koji su cenovno više nego pristupačni. Specijalne ponude odnose se na sva tri naredna mesaca, a prvi polazak je rezervisan za 02. mart. Šest dana boravka u deluxe hotelu MOVENPICK JUMEIRAH LAKES TOWERS 5* može vas koštati svega 549 evra.

U cenu je uračunata avio karta, aerodromske takse, transfer, smeštaj / ND, ali i sva potrebna pomoć od strane predstavnika i to na srpskom jeziku. Hotel ELITE BYBLOS 5* je još jeftiniji, svega 499 evra. Smešten je u srcu četvrti Al Barša, na svega 5 minuta hoda od tržnog centra Mall of the Emirates. U ponudi su bazen na otvorenom i fitnes centar.

foto: Promo

Poseban DELUX hotel koji se izdvaja je Fairmont the Palm 5* (od 839 € za 6 dana/5 noći). Smešten je na plaži Palm Džumeiri. Od aerodroma je udaljen 27 km i 8 km od Dubai Marine. Slike ovog hotela govore više od reči!

foto: Promo

Kao šlag na tortu dodajemo rajsko mesto – MALDIVI. Maldivi su dostupniji nego ikad! Turistička agencija “Travelland” je obezbedila paket aranžmane od 940 evra koji uključuju SVE. Dakle, avio kartu, takse, transfer, smeštaj na 10 dana/7 noćenja, boravišnu taksu. Ono što je zanimljivo je da se možete odlučiti za bilo koji datum polaska počev već od 01. marta. Sami kreirajte odmor kakav vam najviše odgovara, a agencija ispunjava vaše zahteve.

Neki od hotela koji su na raspolaganju sa uslugom punog ili polupansiona su: Triton Beach Hote 3* (od 940 €); Arena Beach Hotel 4* (od 990 €); Kaana Beach Hotel 3* (od 1070 €); Kaana Vilage & Spa 4* (od 1070 €); Kaana Grand Seaview 4* (od 1120 €).

foto: Promo

Ostaje samo da uživate! Raspitajte se o svim potrebnim i dodatnim informacijama na adresi Dobračina 43 u Beogradu. Ili pozovite agenciju na neki od brojeva telefona iz KONTAKATA.

