MAJKA ALENA HADROVIĆA PROGOVORILA O MAJI MARKOVIĆ: Dotakla se skandaloznih snimaka i otkrila da li podržava NJIHOVU VEZU!

Majka Alena Hadrovića, Nada, došla je u studio da podrži sina, a tom prilikom se dotakla njegove veze sa Majom Marković.

"Burno je u spoljnom svetu. Ja nemam ništa protiv izbora mog sina. Nisam razmišljala da li je to dobar izbor ili ne. Mislim da mu je Maja dobar izbor. Što se tiče skandaloznih scena, nemam ništa protiv sve je to za ljude. Ona je dosta mlada ima puno da gura i da sazri, Alen je zreo. On je plemeniti, uvek je voleo da štiti sve koji su ugroženi", rekla je Nada pa otvoreno pričala o skandaloznim snimcima na kojima Maja traži se*s od Jovice dok je u sobi navodno njeno dete.

"Nije me iznenadilo njegovo poonašanje. On sve gura do kraja i voli da se suprotstavlja sredini. On ima pozadinu dobru zbog čega je to tako uradio. Ja ga podržavam, ja nikad nisam rekla da ne bih primila Maju u kuću", rekla je ona.

Nedavno se oglasio i Jovica Putniković.

- Ja stvarno ne želim da se spuštam toliko nisko. Ako ona nem obraza, ja ga imam. Pored javne prevare, pored dodatne prevare sa doktorom, za koju sam saznao naknadno, sva ona dopisivanja, slike, javno sam ostavljen, dok sam je ja čekao da gradimo budućnost, sad me još i vređa psovkama i pretnjama, a ja nemam veze sa tim - dodao je Jovica.

- Ja sam je voleo, voleo sam i njeno dete kao svoje. Ja nikada ne bih uradio te stvari i dao snimke i da sam ih imao. Mi smo imali našu privatnost, ona je sve uništila, iako će sada okrenuti priču da sam ja loš, kada je zaglibila. Nije mi palo na pamet, već sam rekao, fokusiran sam na svoj oporavak, ona može da priča šta hoće, ja sa njom više nemam dodirne tačke i stvarno me ne zanima.- rekao je Putniković za Srbiju Danas.

