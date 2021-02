KAĆA ŽIVKOVIĆ OTVORILA DUŠU O SVOM PSIHIČKOM STANJU: Ne znam da li je depresija, BOLI ME što ne mogu ništa da promenim!

Pevačica Katarina Kaća Živković priznaje da je nedostatak posla zbog pandemije virusa korona uticalo na njeno psihičko stanje.

foto: Pritnscreen

- Ne znam da li je depresija ili šok. Imala sam razne faze, imam ih i sada, oscilacije u raspoloženju. Jedno vreme mi je bio isključen telefon nekoliko dana. Nisam se nikom javljala niti izlazila iz kuće, a o gostovanjima po emisijama da i ne pričam iz razloga jer nemam šta da podelim sa ljudima i da na pitanje šta ima novo, jednostavno nemam odgovor, a sramota me je da iznova i iznova kao papagaj ponavljam nema ništa. Jako mi nedostaje moj posao - kaže Katarina Živković, pa dodaje:

- Mene je sramota koliko mi se ništa ne dešava i koliko me boli činjenica da ja tu ne mogu ništa i da nije do mene. Da ne mogu ništa da promenim i da se ovo što se dešava na globalnom nivou. Onog momenta kada se budem dozvala sebi, mislim da će do tada situacija da se stabilizuje.

Na pitanje da li je trening održao tokom meseci korone da ne padne u depresiju, Katarina kaže da mu se totalno predala.

- Održava me i dalje i ispunjava. Volim kada dobro izgledam i kada se dobro osećam - naglasila je ona.

foto: Printscreen/Amidži Šou

Katarina je priznala da se nikada u ljubavi nije kockala i muškarcima uzimala dušu.

- Ma kakvi, ja sam jedna dobra i emotivna dušica. Mada bih volela da imam tu crtu u sebi koja traži, koja uzima bez pitanja, koja ne vraća ili vrati loše i koja se kocka muškim srcima. Ali jednostavno nisam takva. Moja suština je totalno drugačija. Ja sam račica... - kaže Katarina.

Na pitanje da li više voli kada se zaljubi ili kada je solo, Kaća odgovara:

- Više volim kada volim i kada mi je ljubav uzvraćena, ali kada bih morala da biram da sam u toksičnoj vezi ili solo, izabrala bih ovo drugo bez razmišljanja.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/Blic/M.M.

BONUS VIDEO:

Kurir