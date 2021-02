VANJA MIJATOVIĆ POSLE 8 GODINA OD TEŠKE SAOBRAĆAJKE: Bog me ostavio na nogama! Želim da nađem gospođu koja mi je POMOGLA u AGONIJI

Vanja Mijatović prisetila se teških životnih momenata kroz koje je prošla.

Pevačica je pre osam godina doživela tešku saobraćajnu nesreću, a tada je bila u automobilu sa kolegama Stefanom Petrušićem i Anom Sević, a vraćali su se sa jednog humanitrnog koncerta u Novom Sadu.

Sada joj je brat posvetio emotivni snimak, koje je ona objavila uz poruku na Instagramu.

"Pre 8 godina na ovaj dan, brat mi je napisao i posvetio ovu divnu muziku, inspirisan ne tako lepim događajem. Ova nesreća je donela borbu od 6 meseci, da se vratim normalnom životu i stanem na noge ponovo. Tri godine kasnije donela je i borbu sa anksioznošću. Donela je i to da totalno drugačije posmatram život i shvatim šta je to sreća. Nema dana da se ne zahvalim Bogu što me je ostavio na nogama i što mi je pokazao pravi put. Zahvalim se svaki put kada skuvam kafu, kada operem zube, kada zapevam, zaigram, siđem niz stepenice, jer ništa od toga, a i mnogo više, nisam mogla sama. Moja mama je brinula o meni i dugujem joj puno. Moja porodica je bila moja podrška i ne mogu da im se zahvalim do kraja života", napisala je Vanja, pa nastavila:

foto: Dragana Udovičić

"Sećam se da je te noći bila jedna divna gospođa pored mene do momenta kada je hitna pomoć došla. Volela bih da je nađem, da joj se zahvalim jer mi je puno pomogla u trenutku bolova, straha i agonije. Bila je moj spas. Želim i da se zahvalim divnim doktorima, sestrama, mojim kolegama, prijateljima i ljudima koji me i ne poznaju, a došli su da me posete, poslali poruku i uputili lepe reči i poželeli brz oporavak. Reći ću vam da mi je puno značilo. Život je jako lep kada shvatite šta je zaista bitno. Uživajte u istom, jer sve što poželite možete imati, samo ne zdravlje. Bože, hvala ti."

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir