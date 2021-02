ČOVEK ODE, USLEDE HVALOSPEVI, A GDE STE BILI 30 GODINA?! Neda se prisetila trenutaka sa Balaševićem, njegova smrt ju je DOTUKLA

Neda Ukraden u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji prisetila se momenata sa Đorđem Balaševićem.

Pevačica je imala priliku da nastupa sa pokojnim pevačem, ali i da gostuje u raznim emisijama bivše Jugoslavije.

foto: Kurir Televizija

"Vest me razvalila, otišao je veliki čovek iz muzičkog sveta, duševni pesnik, koji je na humorističan način pričao i ljubavlju povezivao. On je sve radio sa lakoćom i šarmom, neko ko je ostavio snažan uticaj i pečat, na regionalno stvaralaštvo. Toliko toga se ružnog dešavalo, stalno se širila nacionalna frustracija, ali ljubav je ta koja nas veže i spaja. Mi muzičari moramo biti most, to je unverzalno. Balašević je imao lakoći priče koja je pitka i jestiva, a bila je svačija. "Ne lomite mi bagrenje" nagoveštaj je propasti jedne zemlje. On ima daleko više slojeva nego što je to priča o ljubavi. Dugo će biti potrebno njega odgonetnuti. Bio je kao vesnik, anđeo ljubavi", rekla je Neda, pa dodala:

foto: Stefan Stojanović, Twiter printskrin /Dragana Prica

"Ja sam bila popularna jugoslovenski, šarali smo gore-dole, ono što je bilo lepo su susreti na zajedničkim emisijama, dodelama priznanja, zlatnih mikrofona i tako dalje. Posebno su bile divne emisije "Tobogdan" sa sjajnim pesnicima. Otpevali smo fantastičan bećarac, to su bili divni momenti, Minja će to potvrditi. Donesu nam stihove, stojim ja, stoji Đole, a toga više nema. Ne moraš piti kafu sa njim, ali mi smo bili ljudi koji poštuju jedno drugo. Čovek ode, onda hvalospevi, a gde ste bili ovih 30 godina?!"

