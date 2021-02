NE MOGU DA PODRŽIM I OPRAVDAM SLOBU! Tamara Milutinović progovorila o nastupima za vreme korone, pa nahvalila Džehvu za sve pare!

Pevačica Tamara Milutinović, ističe da mesecima ne radi zbog pandemije korona virusa, pa je prokomentarisala i nastup njenog kolege Slobe Radanovića koji je prekinula komunalna policija.

foto: ATA Images

- Ne mogu Slobu ni da podržim ni da opravdam. Verovatno ne bih to uradila jer ne bih smela da pevam pred 700 ljudi, pogotovo ne u centru grada. Poslednji put sam nastupala u oktobru prošle godine, nisam pristalica žurki koje se prave inkognito po vikendicama, ali čekam vreme da sve krene normalno, pa se nadam da ću raditi - rekla je Tamara.

- Pevači ne rade već devet meseci, a treba da izbacujemo nove pesme i spotove. Kako ćemo sve to postići, ako ne radimo - kaže pevačica, koja je poslednjih meseci često bila na meti negativne kritike, zbog navoda da se kompozitor Saško Nikolić razveo zbog nje.

foto: Printscreen

- Moralo je do toga da dođe nekad. Ne mogu ja ostati jedina koju nisu nagazili. To je sve deo šou-biznisa, te sam ja bila spremna na to. Kada sam malo dublje ušla u ovaj posao, bilo mi je žao jer sam shvatila da ne mogu čista i bez ijedne loše reči da vodim svoju karijeru. Patila sam zbog tih napisa, pa moram da naglasim da polovina tih priča nije istinita - rekla je Tamara.

Tamara je istakla da poštuje rad svoje koleginice Teodore Džehverović i da bi, uprkos nesuglasicama koje su imale tokom boravka u grupi „Đavolice“, volela da se pomire.

- Mnogo je godina prošlo i bilo je svega i svačega, ali ja nisam zlopamtilo. Volela bih da sa Teodorom nekada sednem i popričam o svemu jer smo obe bile veoma mlade i glupe . Nismo se slagale tada, ali to je sve prošlo. Teodora ima karijeru na zavidnom nivou. Kada je reč o „Đavolicama“, volela bih da ponovo zajedno nastupimo, bar jedanput - kaže pevačica.

foto: ATA Images, Damir Dervišagić

Kurir.rs/S.M./Alo

BONUS VIDEO:

00:09 MALA DŽEHVA SE FOTKALA U KADI! Teodora objavila snimak iz kupatila i pokrenula lavinu komentara!

Kurir