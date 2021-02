BIVŠA ZADRUGARKA IZ MAKEDONIJE ŠOKIRANA PONAŠANJEM JOVANE MISICE: Da je Luku iskreno volela, ne bi bilo šanse da dođe do ovoga!

Bivša zadrugarka iz Makedonije, Eleonora Miljković se tako osvrnula i na sve turbulentniji odnos Stefana Karića i Jovane Ljubisavljević.

Naime, Eleonora je šokirana njenim ponašanjem, jer je u prvom delu rijalitija doživljavala drugačije, odnosno, mislila je da stvarno voli Luku.

- Stvarno sam verovala da je zaljubljena i da je to ozbiljna veza sa Lukom. Bila sam šokirana kada je tako brezo raskinula i ušla u drugu vezu, jer tako je bila predstavljena. Dečko se pojavio za Novu godinu, i bila je sigurna da je on tu. S druge strane, ja shvatam da emocije prorade i da srce ne bira, ali kad voliš neku osobu iskreno, to nema šanse. Ja sam imala takvu situaciju, nisam bila sa momokom osam meseci, ja kad volim to je tako. A mislim da je Jovana u pravu kada je situacija sa Anom Korać u pitanju, nije ona ljubomorna, nego njoj smeta što je bilo ko uspeo da stane između nje i njenog dečka. On nije trebao da prihvati taj poklon - istakla je Eleonora u emisiji ''Pitam za druga''.

