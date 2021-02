BILA JE MIS JUGOSLAVIJE, MOĆNI BANKAR JU JE FINANSIRAO: Doživela je VELIKU tragediju, nestala sa scene, a danas izgleda TOP

Andrijana Dabetić Anči tokom devedesetih godina prošlog veka bila je jako popularna, a 1994. godine bila je izabrana za Mis Jugoslavije, posle čega je snimila čak šest muzičkih albuma.

Povukla se sa scene i posvetila sinu, a ono što je do danas misterija je ime oca, budući da Anči nikada nije htela da ga otkrije.

"Markov tata je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Bio je to užasan period, koji nisam mogla da koristim za pojavljivanje u novinama i do sada nisam nikome pričala o tome. Sigurna sam da bi mnogi takva dešavanja u životu iskoristili da se piše o tome i da ih drugi sažaljevaju, ali meni nije bilo do takve vrste eksponiranja. Bilo mi je mnogo teško, mesec dana praktično nisam izlazila iz kuće, ali onda sam se trgla i potpuno se posvetila sinu, jer nisam mogla ništa da promenim. Mnogo mi je bilo teško zbog Marka koji je ostao bez oca, jer biće perioda u životu kada će mu on sigurno trebati. Ali život ide dalje..." izjavila je Andrijana svojevremeno za "Svet".

Debetićeva je učestvovala i u rijalitiju "Parovi", a ukućani su odmah pokrenuli temu čuvenog "gazda Jezde", odnosno bankara Jezdimira Vasiljevića, koji joj je posebno bio naklonjen.

"Znam da ste bili prijatelji, ne znam da li ste bili u emotivnoj vezi, ne mogu da tvrdim. Ali siguran sam da imate nekretnine na vaše ime, kao i bunde i skupoceni nakit", rekao je Milutin Radosavljević Mili, dok je Anči samo potvrdila da joj je Jezda finansirao albume i spotove, poričući emotivnu vezu.

Pevačica danas izgleda isto tako atraktivno kao i sa početka karijere i godine joj nisu umanjile lepotu.

