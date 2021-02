ŠIJAN NOSTALGIČAN, OBJAVIO FOTKU IZ EGIPTA! Bojana Rodić preplanula u belom KUPAĆEM, grmi kako izgleda: Komentari PLJUŠTE

Mirko Šijan se oglasio na svom Instagram profilu i objavio je fotografiju sa Bojanom Rodić. Oni će kroz par meseci postati roditelji i dobiti prvo dete.

Naime, fotografija je nastala u Egiptu kada su njih dvoje bili na odmoru, a sada se prisetio tog putovanja i podelio sa svojim pratiocima.

Oni su uživali na plaži,preplanulog tena. Bojana izabrala je za ovu priliku jednodelni, beli kupaći na jedno rame u kojem izgleda savršeno.

Inače, Mirkova majka, pevačica Goca Božinovska nedavno je otkrila da njen sin s nestrpljenjem iščekuje rođenje deteta, te je ubrzo nakon što je saznao da mu je devojka trudna, počeo da sprema sobu za bebu.

"Oni se jako vole i to je meni najbitnija stvar u svemu ovome. Čim si doneo odluku da se rodi dete znači da se volite. Tako se lepo slažu, nikada ih nisam čula da se svađaju, da imaju probleme, da dolaze, odlaze... Mirko se promenio 360 stepeni. On je meni smešan. Kaže: "Mama, ja moram bebu sad u ovu sobu", reko izaberi ti u koju ćeš. Onda bira već koje boje zidove će, reko nemojte to dok ne vidite pol bebe", rekla je Goca u emisiji "Premijera".

foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Kurir.rs/M.M.

