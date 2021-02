NISU SE POZNAVALI PRE POČETKA SARADNJE Čukanović i Marijana otkrili šta zameraju jedno drugome: Različiti smo, ali smo DOBAR SPOJ

Voditeljski par jutarnjeg programa Marijana Tabaković i Filip Čukanović svoju karijeru grade već dugi niz godina, a sada im se pružila prilika da se dokažu u novim poslovnim izazovima.

Filip Čukanović

Gotovo da ste postali dobar domaćin u jutarnjem programu. Šta bi Filip sa prve nedelje vođenja ove vrste programa rekao ovom Filipu danas?

- Prošlo je tačno sedam meseci od kada sam, želim da vam verujem, dobar domćčin programa. Rekao bih mu - samo budi pozitivan, osluškuj želje gledalaca, poštuj ih i vratiće ti se mnogostruko.

Trudite se da gledaocima uvek predstavite najbolji mogući program, uvek nešto što je interesantno. Odakle crpite inspiraciju za sve?

- Svet oko nas je inspiracija. Formirali smo tim koji je sve uigraniji. Pratimo sve 24/7, drugačije ne može jer ovo jeste ubedljivo najnaporniji dnevni TV format. Kada izgubim energiju, otputujem jer tako punim baterije, a onda sam koristan i sebi i drugima.

Novi voditeljski par ste svakako Marijana i vi, šta joj zamerate?

- To što je sve dotiče, što je ponekad, za moj ukus, previše blaga i alternativna po pitanju dolaska određenih gostiju. Ali mislim da baš zato što smo različiti i jesmo, usudiću se da kažem, dobar spoj.

Šta je to što čujete od ljudi na ulici kada vas sretnu?

- Svakodnevno razmenjujem mišljenje sa taksistima, konobarima, u prodavnicama, pratiocima na Instagramu i to mi mnogo znači. Zaista čujem sve same pohvale, mada verujem da malo ko može i želi u lice da vam kaže da mu se ne dopadate čak iako to misli. Često njihove predloge za teme i goste i obradimo u emisiji jer je to nešto što ih zanima, a mi radimo za njih.

Marijana Tabaković

Kako ste reagovali kada su vam saopštili da ćete voditi program sa kolegom Filipom?

- Zanimljivo je da se Filip i ja pre mog prelaska u jutarnji program nismo poznavali. Međutim, od samog početka naše saradnje energija je odlična. U to smo se posebno uverili kada smo zajedno vodili novogodišnji jutarnji program, gde je upravo ta dobra energija i došla do izražaja i koju je publika odmah prepoznala.

Reklo bi se da su mnogi mnogo ranije shvatili da vas kamera voli. Šta je bila prepreka da ranije počnete sa vođenjem programa?

- Verujem da sada već mnogi znaju da se svi moji počeci što se novinarstva tiče, pa i tog pojavljivanja pred kamerama, vezuju za Studio B. Dugogodišnje iskustvo i rad u informativnom programu doveo je do toga da poželim da više budem iza kamere, u nešto opuštenijoj, kolažnoj emisiji. Međutim, izgleda da ne mogu da pobegnem ni od kamere, a ni od informativnog programa jer je jutarnji program sve pomalo. I svaki put kad stanem ispred kamere, shvatim koliko je naš posao lep, ali i zahtevan.

Šta vam kažu ljudi kada vas sretnu na ulici?

- Uglavnom su to slični komentari - da sam mnogo opuštenija uživo nego pred kamerama. Međutim, ono što gledaoci vide - to sam zaista ja. I ozbiljna i opuštena. Za sve postoji vreme.

Šta je ono što vam se ne dopada kod Filipa i što umete da mu zamerite?

- Još uvek ništa. Filip je zaista profesionalac u ovom poslu. Normalno je da imamo drugačije poglede na određene teme, ali kao što rekoh - dobra energija među nama i uzajamno poštovanje dovode do toga da uvek nađemo onu zlatnu sredinu.

Šta vam najteže pada u realizaciji programa?

- Svi mi imamo dobre i loše dane. E kada dođu upravo ti loši dani, ne smemo da dozvolimo da se to vidi u programu i da to publika oseti. Prilično je izazovno, ali uz dobar tim, sve se lakše prebrodi.

