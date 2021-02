KRISTIJAN SE TUKAO SA MOJIM OCEM, S MAJKOM SE SVAĐAO! Subotićka OPLELA po zadrugarima: ŠA je ljigav, TARA mu povređuje ženu

Bivša učesnica rijalitija Aleksandra Subotić trenutno najviše vremena provodi sa sinom Jovanom, ali je to ne sprečava da redovno prati šta se dešava u "Zadruzi".

foto: Printscreen/Instagram

Ona je posle porođaja u iskrenom razgovoru za Rijaliti magazin govorila o aktuelnostima u rijalitiju, pa nam je otkrila da novog učesnika Danijela Višića smatra ljigavcemi folirantom koji Miljanu Kulić koristi samo da bi pred kamerama bio zanimljiv jer nema druge kvalitete kojima bi se predstavio.

- Danijel je dečko koji je prvo opljuvao Vladimira na sva usta, a onda je s njim ostao u super odnosima. Očigledno je da je u rijaliti ušao da bi stekao popularnosti da bi se progurao u sferu javnog života. Tomović mu je objasnio šta je rijaliti, dao mu je dobre savete kako da se postavi i kako da se ponaša, pa to sad maksimalno koristi. Pre toga je bio bezličan. On se uhvatio za slamku spasa, pa se zbog toga smuvao s Miljanom. U rijalitiju nema šta da pokaže, zbog toga jei ušao u vezu s njom. Čini mi se je pravi ljigavac, nema svoj stav, uopšte na mene nije ostavio utisak.

foto: Printscreen/Pink

Sa Majom Marinković si bila u dobrim odnosima. Hoće li posle svega ona i Janjuš opet bitiu dobrim odnosima?

- Mislim da od Maje i Janjuša više nema ništa!Ne zbog toga što ona tako želi, već zato što je prešla sve granice sa Čorbom. Janjuš to neće tolerisati iako i dalje među njima ima hemije. Maja je super kao osoba, ali je sebi dozvolila da pred kamerama mnogo pogreši, a to svi pamte.

Kako ti se čini Brendon Radonić u ovoj sezoni?

- Brendon kao Brendon, on je na neki način kao maskota rijalitija. Uvek je aktuelan u nekom trenutku, ali ništa specijalno ne pruža. Nemam neko mišljenje o njemu. Da je žensko, snimali bi ga kako leži pored bazena iu principu to bi bilo to.

A Kristijan Golubović?

- Meni je Kristijan uvek bio zanimljiv. Njegove priče, bile one lažne ili prave, uvek mogu da slušam. Ne znam kako bi se slagali jer je veoma ružne stvari o meni izgovorio, kao i na račun moje porodice. S mojim ocem se tukao u sedmom razredu osnovne škole, a s majkom se svađao. Jesam ga jednom prilikom uvredila zbog laži svog bivšeg momka, ali sam se izvinila za to. Govorio je kako mene neko samo izje*e i napravi mi dete, pa me šutne. To je stvarno jadno reći. Baš sam se razočarala kada samo to čula.

foto: Printscreen/Pink

Ko ti je najiritantniji takmičar i zbog čega?

- Nemam najiritantnijeg takmičara, ali mi se, recimo, ne sviđaju Tara i Ša. Ša mi je ljigav, misli da je pametan i da su svi glupi oko njega. Kod Tare mi se ne dopada to na koji način povređuje njegovu ženu i cela ta prljava igra, a verujem da će za svoje postupke da snose ozbiljne posledice.

Postoji li neka tajna o nekom takmičaru koju možeš da otkriješ?

- Ako mi se neko poveri ili kaže neku tajnu, neću je otkrivati. Nikada nisam bila takav čovek. Neko treba da me debelo povredi da bih ga ocinkarila, a kada je ova ekipa u pitanju, svi su mi, manje-više, fini.

Koga bi izbacila da možeš?

- Meni niko ne smeta, ali mi se gadi kada jedan momak koji je mene udario pesnicom tvrdi da je samo zapravo uzvratio na udarac. Znate dobro na koga mislim! Mog udarca nije bilo, zgazila sam ga, a i da jeste, budi muško, pa istrpi! Još više mi se gade ljudi koji su ga tada podržali, a sada mu kao nabijaju na nos to što je udario ženu. Skandalozno!

Ko ti je zanimljiviji par Frani Paula ili Mina i Car?

- Fran i Paula su i dalje par?! Znam da je bilo baš puno kombinacija s ovo dvoje ljudi i generalno oboje imaju veoma dobar želudac. Car je više puta povređivao Minu, zato mi se ne sviđa. Ako bih morala da biram, oba para su mi pomalo gadna. Prednost mogu da dam samo Mini i Caru jer se s njom družim privatno.

Kakav utisak je na tebe ostavio Neca Tik-toker?

- Prema mom mišljenju, Tik-tok je za decu. Neca mi nije interesantan. Bavi se tamo nekim glupostima u rijalitiju, a napolju radi isto preko te aplikacije. Deca ne treba da gledaju takav sadržaj, to je moj stav.

Da li se nešto bitnije promenilo u tvom životu otkako si rodila sina?

- Majčinstvo mi je uvek prijalo i ne postoji nešto na šta se sada navikavam. Volim kada sam s detetom, to mi je sada prioritet. Pored svega, stižem da brinem o sebi, to me relaksira i sada ne bih ništa menjala.

Aleksandra je otkrila i da li bi ušla u rijaliti ponovo:

Rijaliti voli mene, a ja volim rijaliti. Navikla sam na to i verujem da bih i sada pomerila granice kada bih rešila da uđem. Sada napolju vreme provodim sa sinom i zadovoljna sam životom. U ovom momentu ništa ne bih menjala.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/S.M./Rijaliti

BONUS VIDEO:

00:49 SUBOTIĆEVA TRENIRA KAO MAŠINA! Aleksandra se porodila pre SAMO 5 meseci, a liniju je već dovela do SAVRŠENSTVA! (VIDEO)

Kurir